Juan José Campanella vuelve al teatro con "Empieza con D, Siete Letras": cuándo y cómo adquirir las entradas

Tras una exitosa primera temporada, la más reciente obra original de Juan José Campanella vuelve a las tablas porteñas. Se trata de Empieza con D, Siete Letras , la obra protagonizada por Eduardo Blanco y Victoria Almeida que se presentará en el Teatro Politeama desde este viernes 9 de enero. Conocé todos los detalles de la obra del momento.

El regreso de Empieza con D: Siete Letras tendrá lugar este viernes 9 de enero a las 20 horas en el Teatro Politeama, ubicado en la calle Paraná 353 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se trata de una comedia romántica capaz de hacer reír, emocionar y hasta provocar que los espectadores se replanteen qué significa empezar de nuevo en la vida.

“En la sala de espera de un consultorio dental, dos personajes chocan de la manera más inesperada: Miranda Delgado, una profesora de yoga en sus 30, verborrágica, carismática y con un humor tan afilado como su lengua; y Luis Cavalli, un médico retirado en sus 60, viudo y todavía buscando el manual de instrucciones de un nuevo mundo”, reza la sinopsis de la obra.

“Entre risas, ironías y momentos profundamente humanos, su relación se convertirá en una montaña rusa emocional, donde el amor y el humor son los protagonistas principales”, agrega la sinopsis oficial.

La palabra de Campanella por el reestreno de la obra

En diálogo con MDZ, Juan José Campanella habló sobre el regreso de la obra. “Estoy muy contento por el regreso de Empieza con D: Siete Letras. Después del Covid, lo que más creció fue el teatro. El cine bajó mucho y la televisión está todavía en un proceso de cambios, pero hay como 300 obras en el teatro. Y que, entre todo eso, hayamos estado entre las cinco obras más vistas el año pasado, alaga mucho”, manifestó.

Juan José Campanella Juan José Campanella vuelve a presentar la obra Empieza con D: Siete Letras en el teatro Politeama. Santiago Aulicino/MDZ

“Es una comedia romántica que parece sencilla pero habla de muchas cosas, con actores muy buenos. Pasa por todas las cosas, como me gusta a mí: que sea graciosa, que sea emocionante, que te haga pensar”, concluyó el director.

Cuándo serán las funciones de la obra

La obra Empieza con D: Siete Letras se estrenará en el Teatro Politeama este viernes 9 de enero a las 20 horas.

Las funciones tendrán lugar los días detallados a continuación:

Miércoles a viernes: 20:00

Sábados: 19:00 y 21:45

Domingos: 19:00

Las entradas se pueden adquirir a través del sitio oficial de Plateanet (www.plateanet.com) o en la boletería del Teatro Politeama (Paraná 353, CABA).

Quiénes integran el elenco de Empieza con D: Siete Letras

En esta segunda temporada se incorpora la actriz Victoria Almeida, quien interpretará el papel de Miranda. Completan el elenco Eduardo Blanco y Gastón Cocchiarale.

Juan José Campanella:

Campanella, que vuelve al teatro luego de dirigir Parque Lezama y ¿Qué hacemos con Walter?, propone una comedia centrada en los vínculos humanos, con eje en el choque generacional, la soledad, la búsqueda afectiva y los cambios en la vida adulta. La producción está a cargo de 100 Bares, la compañía fundada por el propio Campanella en 2004, con trayectoria en cine, televisión y teatro.

"Empieza con D, Siete Letras", Juan José Campanella Juan José Campanella volvió a presentar "Empieza con D, Siete Letras". Gentileza

Director, guionista y productor, Campanella ha dirigido películas como El mismo amor, la misma lluvia, El hijo de la novia, Luna de Avellaneda, El secreto de sus ojos y Metegol, además de series como Vientos de agua, El hombre de tu vida y episodios de House M.D. y La ley y el orden: UVE. En teatro, debutó con Parque Lezama y continuó con ¿Qué hacemos con Walter?

Eduardo Blanco:

Actor con una sólida trayectoria en cine, teatro y televisión. Ha trabajado en films de Campanella como El hijo de la novia, Luna de Avellaneda y El mismo amor, la misma lluvia, y en numerosas obras teatrales y series nacionales e internacionales.

"Empieza con D, Siete Letras", Juan José Campanella, Eduardo Blanco, Victoria Almeida Eduardo Blanco vuelve a protagonizar la obra "Empieza con D, Siete Letras". Gentileza

Victoria Almeida:

Actriz, directora y dramaturga. Su formación incluye artes dramáticas, dramaturgia y disciplinas como danza y canto. Participó en obras dirigidas por Claudio Tolcachir, Corina Fiorillo, Daniel Veronese y Helena Tritek, entre otros. En cine trabajó con directores como Carlos Sorin y Miguel Ángel Rocca. Recibió varios premios y reconocimientos nacionales e internacionales.

"Empieza con D, Siete Letras", Juan José Campanella, Eduardo Blanco, Victoria Almeida Victoria Almeida se sumó al elenco de Empieza con D: Siete Letras. Gentileza

Gastón Cocchiarale:

Actor, docente y productor. Trabajó en teatro, cine y series como El Clan, Edha, ATAV, El encargado y Nada. Fue nominado a los Premios ACE y dirige su propia escuela de formación actoral.