Paso Internacional Los Libertadores: advierten por estafas con la declaración jurada obligatoria

El objetivo del formulario es evitar el ingreso de productos que puedan representar un riesgo sanitario. Chile tiene normas muy estrictas al respecto y el trámite busca reforzar esos controles. No hacerlo, o intentar evitarlo, puede traer problemas en el cruce, demoras o incluso sanciones.

Recomendaciones de Pasos Fronterizos.jpg Las recomendaciones de Pasos Fronterizos

Qué hacer si fuiste víctima de una estafa

Si ya completaste el formulario en una web que no era la oficial o si pagaste por el trámite, es importante que actúes. Podés denunciar el hecho en la frontera o comunicarte con las autoridades chilenas. También es clave que revises si entregaste datos sensibles, como números de documentos o información de pago, porque podrían ser usados con fines delictivos.

Desde el Ministerio del Interior chileno están trabajando para frenar estos fraudes, pero también piden la colaboración de los viajeros para no caer en trampas. Compartir esta información con amigos o familiares que piensen cruzar también puede ayudar a prevenir más casos.

Ejemplo de estafa.jfif El ejemplo de estafa que compartió Pasos Fronterizos de Chile Pasos Fronterizos

Evitar el engaño está en tus manos

En resumen, si vas a viajar a Chile por tierra, recordá que el formulario del SAG es un paso obligatorio, pero no tenés que pagar. Hacelo vos mismo, desde la página oficial, con tiempo y tranquilidad. No aceptes ayuda de desconocidos y no compartas tus datos personales en sitios que no sean del Gobierno chileno.

Una gestión sencilla no debería convertirse en un dolor de cabeza. Informarte, prevenir y estar atento puede evitarte perder tiempo, dinero y pasar un mal momento justo cuando estás por iniciar un viaje. El trámite es gratuito, digital y solo lo podés hacer vos. Cualquier otra cosa es una estafa.