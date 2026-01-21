Paso a Chile: estado actual, tiempo de demora y pronóstico
El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación.
El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación, las 24 horas.
Mientras a primera hora de este miércoles no se registran demoras significativas en Los Libertadores, el martes las demoras promediaron los 60 minutos. Un menor flujo vehicular menor, considerando que el lunes hubo más de 2 horas de espera.
Previo a iniciar viaje, las autoridades recomiendan corroborar el estado del tiempo y la transitabilidad en alta montaña para evitar inconvenientes. Para obtener información en tiempo real los viajeros pueden ingresar a PasAr, dentro de la plataforma Mendoza por Mí (MxM) o consultar detalles en https://www.argentina.gob.ar/seguridad/pasosinternacionales/detalle/ruta/29/Sistema-Cristo-Redentor
Pronóstico en alta montaña
Para este miércoles la Dirección de Contingencias Climáticas señala una jornada parcialmente nublada en cordillera. A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:
- Uspallata: 12°
- Punta de Vaca: 6°
- Puente del Inca: 2°
- Las Cuevas: 1°
Según el pronóstico, el jueves se esperan precipitaciones en cordillera que se extenderían hasta el domingo, inclusive.
Paso Pehuenche
El paso Pehuenche, otra de las alternativas para cruzar a Chile, se mantiene habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. Los horarios de atención son los siguientes:
- Salida de Argentina: de 8 a 19 horas.
- Ingreso a Argentina: de 8 a 20 horas.