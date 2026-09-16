Parque Aconcagua: comienza la venta anticipada de permisos para la temporada 2026-2027

La Dirección de Áreas Protegidas del Ministerio de Energía y Ambiente habilitó la venta anticipada de permisos para la temporada estival 2026-2027 del Parque Aconcagua . Los permisos podrán adquirirse desde el 14 hasta el 30 de septiembre y comprenden las categorías ascenso y trekking Largo, siempre con asistencia de empresas prestadoras de servicios

La resolución establece que la comercialización a precio promocional mayorista se realizará exclusivamente a través de las empresas prestadoras que resultaron adjudicatarias de la licitación para la concesión de servicios.

Los aranceles expresados en dólares deberán abonarse en pesos argentinos y serán convertidos de acuerdo con la cotización tipo comprador del Banco Nación correspondiente al día anterior al pago.

La nueva venta anticipada contempla tres modalidades . La primera corresponde a permisos nominados mediante el sistema Aconpass, con registro individual del visitante, carga de la expedición y presentación de la documentación correspondiente.

La segunda permite adquirir permisos innominados mediante Aconpass o el sistema que lo remplace. En este caso, podrán comprarse entre el 14 y el 30 de septiembre y deberán ser asignados a sus titulares entre el 1 y el 30 de octubre de 2026.

La tercera modalidad contempla permisos innominados a través del Sistema Integral Operativo (SIO). Estos permisos no podrán transferirse entre empresas prestadoras y tampoco se reintegrará el importe de aquellos que no sean asignados a un titular dentro de los plazos establecidos.

Para los permisos nominados, las empresas deberán registrar a sus clientes y sus expediciones y presentar, entre otra documentación, DNI o pasaporte, formulario de expedición, aceptación de riesgos, comprobante de pago y seguro o servicio de evacuación para ascenso y trekking Largo.

Quienes ingresen al Parque para realizar ascenso o trekking Largo deberán contar con un seguro o servicio de evacuación y asistencia médica que cubra los costos que pudiera demandar una eventual búsqueda, rescate o evacuación por accidente o razones médicas.

Las empresas prestadoras deberán informar qué compañía brinda la cobertura y el alcance de la póliza. Si el seguro contratado no cubriera la evacuación, será la empresa prestadora la que deberá afrontar esos costos.

Además, para los permisos innominados, la normativa determina que no serán aceptados seguros que no estén redactados en español o inglés, que no identifiquen al beneficiario mediante un número de póliza o cuya cobertura resulte insuficiente para las actividades desarrolladas en Aconcagua. La cobertura deberá contemplar actividades hasta los 5.500 metros sobre el nivel del mar, cota correspondiente al campamento Nido de Cóndores, además de evacuación y gastos médicos vinculados con la práctica de deporte aventura.

Los permisos podrán utilizarse en temporadas posteriores

Los aranceles abonados no tendrán devolución y los permisos nominados serán intransferibles. Sin embargo, si el titular no pudiera utilizarlos durante esta temporada, podrá hacerlo en temporadas posteriores, siempre que actualice la vigencia del seguro de evacuación.

La fecha declarada inicialmente para ingresar al Parque tendrá carácter tentativo y estará condicionada a la habilitación efectiva de la actividad y a las condiciones operativas. Cada visitante deberá posteriormente coordinar su fecha real de ingreso con la empresa prestadora de servicios.

La venta anticipada para la temporada 2026-2027 comenzó este 14 de septiembre y permanecerá abierta hasta el 30 de septiembre, ofreciendo a las empresas y a quienes proyectan realizar actividades de alta montaña la posibilidad de organizar con anticipación sus expediciones al Parque Provincial Aconcagua.