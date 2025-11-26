Paritarias: los carniceros acordaron un nuevo salario y esto cobrarán en diciembre

Los trabajadores de la carne acordaron hoy en paritarias con el sector empresario para el período que va de noviembre 2025 a febrero 2026, que abarca incrementos salariales para todas las plantas de procesamiento del país y que en conjunto supera el 8 por ciento.

Según confirmó en sus redes sociales la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina (FESITCARA), el acuerdo se inicia con un aumento salarial de 2,5% para noviembre, y fue refrendado por el titular del gremio, Gabriel Vallejos.

Según el acuerdo, los incrementos salariales para el mencionado cuatrimestre son de 2,5 % para noviembre, 2 % para diciembre, 1,8 % para enero y 1,7% para febrero.

La Federación de la Carne acordó además que los trabajadores seguirán cobrando una suma fija de 20.000 pesos mensuales en concepto de presentismo en el trimestre diciembre-enero.

La FESITCARA viene de firmar en el inicio de la segunda mitad del año un acuerdo paritario con cifras del 1,9% en julio, 1,9% en agosto, 1,9% en septiembre y 1% en octubre.

La Federación puso de relieve la importancia de alcanzar estos índices de incremento salarial, a pesar de las limitaciones fijadas por la Secretaría de Trabajo, que fijan un tope del 1 % mensual para los aumentos de convenio que forman los gremios.

A su vez, se le puso relevancia al poco consumo actual que hay en sobre la carne y cómo impactan las flojas ventas que reflejan desde el sector empresarial a nivel nacional.