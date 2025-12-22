Parejas más libres: qué es la unión convivencial y por qué crece frente al matrimonio

Mientras las formas de vincularse afectivamente cambian con el correr de los años, las maneras de formalizar una relación también. En 2025, cayeron los matrimonios en Mendoza y subieron los divorcios. En la actualidad, muchas parejas deciden formalizar su relación a través de la unión convivencial . Una metodología que crece de manera sostenida no solo en la provincia, sino en toda la Argentina.

Según la información del Registro Civil , en 2025 se registraron 4.984 matrimonios ante los 5.397 matrimonios que hubo en 2024. Una baja aproximada del 7,6% , que expone una tendencia que se viene dando en los últimos años. En paralelo, las uniones convivenciales crecen levemente, pero de manera sostenida: de 4.533 en 2024 a 4.603 en 2025 . Cada año, la suba promedia entre el 2% y 3%.

En simultáneo, crecen los divorcios. Si bien el Registro Civil no realiza los divorcios, los confirman a través de una orden judicial. El año pasado hubo 3.949 trámites de divorcio ; este año 4.592. Una suba aproximada del 16%.

La unión convivencial está basada en relaciones afectivas de carácter singular, público, notorio, estable y permanente de dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida común, sean del mismo o de diferente sexo, según lo estipula el artículo 509 del Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN).

A través de la modificación del Código Civil y Comercial, realizada en 2015, se reconoció y otorgó derechos y obligaciones a las parejas que comparten techo sin estar casadas. Se inscriben en el Registro Civil, así como los pactos que sus integrantes hayan celebrado y su cese.

La unión convivencial es una figura más flexible y voluntaria: su reconocimiento y efectos dependen del registro y de los pactos que las partes decidan celebrar. Entre los requisitos, ambos deben ser mayores de 18 años y haber mantenido la convivencia por al menos dos años.

Diferencias entre matrimonio y unión convivencial

Las diferencias entre el matrimonio y la unión convivencial son sustanciales:

Las relaciones económicas entre los integrantes de la unión convivencial se rigen por lo estipulado en el pacto de convivencia.

A falta de pacto, cada integrante de la unión ejerce libremente las facultades de administración y disposición de los bienes de su titularidad, con la restricción regulada en este título para la protección de la vivienda familiar y de los muebles indispensables que se encuentren en ella.

Los convivientes se deben asistencia durante la convivencia.

Los convivientes tienen la obligación de contribuir a los gastos domésticos.

Si la unión convivencial ha sido inscripta, ninguno de los convivientes puede, sin el asentimiento del otro, disponer de los derechos sobre la vivienda familiar ni de los muebles indispensables de esta, ni transportarlos fuera de la vivienda.

Los convivientes no se heredan entre sí. En el matrimonio, el cónyuge es heredero legal, el conviviente no.

No existe presunción de paternidad respecto de los hijos nacidos durante la relación.

El informe elaborado por el Centro de Investigaciones de UADE, advierte que "el amparo que ofrece el matrimonio es mucho más amplio y concreto que el de la unión civil". La unión convivencial es "más laxa y menos determinante", aunque esa libertad exige una organización previa de la pareja (donaciones, testamentos o planificación sucesoria) para evitar situaciones de desprotección.

"Lejos de representar una desigualdad, esta distinción garantiza la libertad de las personas para elegir el nivel de formalización de su vínculo", aclaran.

En definitiva, se entiende que aquellos que quieran un amparo más amplio elegirán el matrimonio, mientras que los que busquen una instituciones más laxa, con menos responsabilidades, pero también menos derechos, irán por la unión civil.

Cómo y dónde realizar el trámite de unión convivencial en Mendoza

Las parejas que residan en los departamentos del Gran Mendoza -Ciudad, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Luján y Maipú- deben sacar el turno a través del sitio https://atencionciudadana.mendoza.gob.ar/inscripcion-de-uniones-convivenciales-turno/.

Para el resto de los departamentos ubicados en las zonas Este, Sur y Valle de Uco, pueden hacerla en las oficinas del Registro Civil que se detallan: Uspallata, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, La Consulta, Lavalle, Tres de Mayo, Costa de Araujo, Gustavo André, La Paz, La Dormida, Las Catitas, Santa Rosa, Rivadavia, Junín, La Colonia, Medrano, Montecaseros, San Rafael, General Alvear, Malargüe, Cuadro Nacional, Salto de las Rosas, Villa Atuel, Rama Caída, Capitán Montoya, San Martín, Tres Porteñas, Palmira y San Pedro.

Cabe resaltar que la unión convivencial es un trámite gratuito.