Para el verano: un supermercado regala una reposera a sus clientes para las vacaciones

Un supermercado sorprendió a sus clientes con una iniciativa que se volvió tendencia en redes sociales: está entregando reposeras de playa como obsequio a quienes realicen compras superiores a cierto monto en sus sucursales de la Costa Atlántica para este verano .

La propuesta, que ya generó repercusión entre usuarios de plataformas como TikTok e Instagram, consiste en obsequiar una reposera por cada compra de al menos $200.000 realizada en determinadas tiendas de la región costera, en el marco de las compras para el verano 2026.

Se trata de las sucursales de la Costa del supermercado Coto.

Según los detalles divulgados en redes, los clientes que gasten un mínimo de $200.000 en productos dentro de las sucursales participantes podrán llevarse una reposera de playa sin cargo. Algunos usuarios que compartieron su experiencia comentaron que incluso pudieron retirar dos reposeras si superaron los $400.000 en compras, debido a que la promoción permite hasta un máximo de seis unidades por persona.

Esta iniciativa solo está disponible en tiendas físicas ubicadas en localidades de la Costa Atlántica, como Mar de Ajó, Cariló, Mar del Tuyú y las dos sucursales de Mar del Plata , y rige hasta agotar el stock disponible en cada establecimiento. No se aplica a compras realizadas por internet ni en otras regiones del país.

La dinámica se volvió viral en plataformas digitales después de que influencers y consumidores compartieran sus experiencias al retirar las reposeras en los locales costeros. Videos y publicaciones celebrando la entrega del obsequio se multiplicaron, lo que amplificó el alcance de la promoción en pocas horas.

Además de esta campaña, Coto mantiene distintas ofertas en temporada, con rebajas en electrodomésticos como televisores y aires acondicionados, así como beneficios para quienes forman parte de su programa de fidelización.

La estrategia combina el refuerzo de ventas en temporada alta con incentivos que promueven el consumo en zonas turísticas, una fórmula que ya había utilizado la empresa en veranos anteriores con diversas promociones para atraer al público