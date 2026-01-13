"Papá por Siempre": la versión musical de la película que marcó a la década del '90

Este 16 de enero, llega al Teatro Liceo, la esperada adaptación teatral y musical de la icónica película protagonizada por Robin Williams. Con Campi y Dani “La Chepi” al frente del elenco, la obra promete una experiencia cargada de humor, emoción y un fuerte mensaje sobre el amor familiar.

Mrs. Doubtfire, conocida como Papá por Siempre, trata sobre Daniel Hillard, un actor de doblaje que, tras divorciarse de su esposa Miranda, pierde la custodia de sus tres hijos. Desesperado por no alejarse de ellos y ante la necesidad de su ex esposa de contratar una niñera, Daniel toma una decisión tan disparatada como entrañable: se disfraza de una adorable y excéntrica mujer mayor llamada “Señora Doubtfire” para poder estar presente en la vida cotidiana de su familia.

En su versión teatral y musical , Papá por Siempre protagonizada por Martín " Campi " Campilongo y Dani “La Chepi”, promete convertirse en uno de los estrenos más esperados del verano porteño, llevando al escenario un clásico del cine con una puesta renovada, un elenco destacado y una producción nacional de primer nivel.

“Estamos felices… con miedo, pero para adelante”, confiesan entre risas sus protagonistas, que coinciden en que se trata de una historia profundamente cercana al público argentino. “Es una obra muy familiar, que habla de lo que cualquier papá o mamá es capaz de hacer por sus hijos”, explica Campi.

“Es una obra con una profundidad increíble. Tiene comedia, pero también mucha emoción. Es una montaña rusa”, destacan. Y esa combinación es, justamente, una de sus mayores virtudes: “El público se ríe y, de golpe, se emociona. A nosotros mismos nos pasa arriba del escenario”, cuentan.

Papá Por Siempre - Entrevista Albana Fuentes y Pablo Albelia

Para Dani “La Chepi”, el proyecto representa un desafío especial: “Es la primera vez que hago comedia musical. Es otro idioma, tenía muchas dudas, pero el equipo es impresionante”. En ese sentido, ambos resaltan el trabajo del director Ariel Del Mastro y de Marcelo Caballero, la dirección musical y el clima de compañerismo que se vive en escena: “Somos más de 20 personas arriba del escenario y hay una magia muy fuerte de equipo”.

Campi, encargado de interpretar a un personaje inmortalizado por Robin Williams, aclara que no busca copiarlo: “Lo que me gusta de él es cómo manejaba la comedia y el drama con tanta fineza. La obra está tan bien escrita y dirigida que te permite encontrar tu propio camino”.

Esa emoción atraviesa a todo el elenco. Albana Fuentes y Pablo Albella destacan la verdad con la que está contada la historia y el impacto que genera función tras función. “Aunque sepamos lo que va a pasar, todos los días nos emociona. Te estruja el corazón”, confiesan.

La adaptación también resignifica escenas icónicas de la película y las potencia desde el teatro. “La transformación del personaje es impresionante, y hay momentos que el público reconoce de inmediato”, cuentan. Además, la obra no está situada en los años 90, lo que la vuelve actual y cercana a las distintas realidades familiares de hoy.

A la hora de recomendarla, el mensaje es claro: Papá por Siempre no es solo para quienes vieron la película. “Que vengan con pañuelitos. Se van a reír mucho, pero también te abraza el corazón”, aseguran. Una historia que entretiene, emociona y pone en primer plano las distintas formas de familia y de amor.

Las entradas ya se pueden adquirir de manera presencial en el Teatro Liceo, en Av. Rivadavia 1499, o virtual en el sitio oficial de Plateanet. Por el momento las funciones disponibles están desde el viernes 16 de enero hasta principios de febrero. Mientras que los precios varían entre $30.000 hasta $65.000, según la ubicación.