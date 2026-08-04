PAP, colposcopía y test de VPH gratis durante agosto en Guaymallén: todo lo que hay que saber

La Municipalidad de Guaymallén continuará durante agosto con los controles gratuitos para la detección precoz del cáncer de cuello de útero.

Durante todos los miércoles de agosto, la Municipalidad de Guaymallén realizará una nueva edición de la campaña gratuita de prevención del cáncer de cuello de útero. La propuesta permitirá acceder al Papanicolaou (PAP), la colposcopía y el test de VPH, tres estudios fundamentales para la detección temprana de la enfermedad.

Los controles se llevarán a cabo en los consultorios de la Dirección de Salud, ubicados en Libertad 720 de Villa Nueva, de 9 a 12.30. Los turnos se entregarán el mismo día, en la recepción del establecimiento y por orden de llegada.

La atención está destinada a mujeres con o sin cobertura de obra social y no tiene costo. Para acceder al beneficio, únicamente será necesario presentar el DNI. La iniciativa, impulsada por la Dirección de Salud del municipio, comenzó en julio y continuará durante el octavo mes de 2026.

Requisitos para realizarse el Pap Las pacientes que deseen realizarse el Papanicolaou deberán cumplir algunas indicaciones para garantizar la correcta realización del estudio. Es necesario no haber tenido sangrado ni relaciones sexuales durante las 72 horas previas. Además, no deben haber utilizado óvulos ni tratamientos vaginales en ese mismo período.

También se recomienda realizar la higiene íntima únicamente con agua, sin utilizar cremas ni jabones perfumados antes del examen.