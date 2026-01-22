PAMI: cuáles son los hospitales gratuitos para jubilados en 2026
PAMI ratificó su red de hospitales exclusivos y gratuitos para jubilados en 2026. El listado completo.
El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) confirmó que siete hospitales y clínicas propios continuarán funcionando en 2026, ofreciendo atención médica exclusiva y sin costos para sus afiliados jubilados y pensionados, tanto para consultas de rutina como para tratamientos de mayor complejidad.
La iniciativa forma parte de la política sanitaria del organismo para garantizar cobertura integral en salud a las personas mayores, sin copagos ni cargos adicionales, abarcando desde consultas médicas y diagnósticos por imágenes hasta internación y guardias activas en varios puntos del país.
Centros de atención propios de PAMI en 2026
Los afiliados a PAMI pueden acceder a atención gratuita en los siguientes hospitales y unidades asistenciales:
Hospital Bernardo A. Houssay (Mar del Plata) – Centro regional con guardia 24 h, consultorios y diagnóstico por imágenes.
Unidad Asistencial Dr. César Milstein (Ciudad de Buenos Aires) – Hospital universitario con atención médica integral.
Policlínico PAMI I y II (Rosario) – Dos establecimientos dedicados a la atención de adultos mayores.
Hospital del Bicentenario (Ituzaingó, Gran Buenos Aires) – Cobertura para la región oeste.
Hospital PAMI de Hurlingham – Atención integral para afiliados de la zona.
Clínica PAMI de Lanús – Servicio médico completo en el sur del Gran Buenos Aires.
Esta red de siete establecimientos consolida una estructura sanitaria propia para afiliados que se suma a la extensa cartilla de prestadores con los que PAMI también tiene convenios en todo el país.
La atención en estos centros incluye:
Internación y guardias activas las 24 horas.
Consultorios externos con especialistas.
Diagnóstico por imágenes y estudios complementarios.
Todos estos servicios se ofrecen sin copagos ni adicionales, cubiertos al 100 % por la obra social, lo que representa un alivio económico y sanitario para los jubilados y pensionados afiliados.
Cómo solicitar turnos
Para acceder a la atención en estos hospitales, los afiliados generalmente deben gestionar sus turnos de las siguientes maneras:
-
Orden Médica Electrónica (OME): emitida por el médico de cabecera o especialista que sea prestador de PAMI, habilita la solicitud de turno digital en varios centros.
Por teléfono o presencialmente, en algunos establecimientos, según disponibilidad y modalidad de atención local.
La actualización y consolidación de esta red de hospitales propios refuerza el compromiso del PAMI con la atención integral y accesible para los jubilados, ofreciendo respuestas sanitarias que abarcan desde la prevención hasta tratamientos de complejidad media o alta.