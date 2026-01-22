Presenta:

PAMI: cuáles son los hospitales gratuitos para jubilados en 2026

PAMI ratificó su red de hospitales exclusivos y gratuitos para jubilados en 2026. El listado completo.

PAMI ofrece atención exclusiva en un grupo de hospitales.

PAMI ofrece atención exclusiva en un grupo de hospitales.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) confirmó que siete hospitales y clínicas propios continuarán funcionando en 2026, ofreciendo atención médica exclusiva y sin costos para sus afiliados jubilados y pensionados, tanto para consultas de rutina como para tratamientos de mayor complejidad.

La iniciativa forma parte de la política sanitaria del organismo para garantizar cobertura integral en salud a las personas mayores, sin copagos ni cargos adicionales, abarcando desde consultas médicas y diagnósticos por imágenes hasta internación y guardias activas en varios puntos del país.

Centros de atención propios de PAMI en 2026

Los afiliados a PAMI pueden acceder a atención gratuita en los siguientes hospitales y unidades asistenciales:

  • Hospital Bernardo A. Houssay (Mar del Plata) – Centro regional con guardia 24 h, consultorios y diagnóstico por imágenes.

  • Unidad Asistencial Dr. César Milstein (Ciudad de Buenos Aires) – Hospital universitario con atención médica integral.

  • Policlínico PAMI I y II (Rosario) – Dos establecimientos dedicados a la atención de adultos mayores.

  • Hospital del Bicentenario (Ituzaingó, Gran Buenos Aires) – Cobertura para la región oeste.

  • Hospital PAMI de Hurlingham – Atención integral para afiliados de la zona.

  • Clínica PAMI de Lanús – Servicio médico completo en el sur del Gran Buenos Aires.

Esta red de siete establecimientos consolida una estructura sanitaria propia para afiliados que se suma a la extensa cartilla de prestadores con los que PAMI también tiene convenios en todo el país.

La lista con todos los hospitales que atienden a pacientes PAMI Foto: Shutterstock
La atención en estos centros incluye:

  • Internación y guardias activas las 24 horas.

  • Consultorios externos con especialistas.

  • Diagnóstico por imágenes y estudios complementarios.

Todos estos servicios se ofrecen sin copagos ni adicionales, cubiertos al 100 % por la obra social, lo que representa un alivio económico y sanitario para los jubilados y pensionados afiliados.

Cómo solicitar turnos

Para acceder a la atención en estos hospitales, los afiliados generalmente deben gestionar sus turnos de las siguientes maneras:

  • Orden Médica Electrónica (OME): emitida por el médico de cabecera o especialista que sea prestador de PAMI, habilita la solicitud de turno digital en varios centros.

  • Por teléfono o presencialmente, en algunos establecimientos, según disponibilidad y modalidad de atención local.

La actualización y consolidación de esta red de hospitales propios refuerza el compromiso del PAMI con la atención integral y accesible para los jubilados, ofreciendo respuestas sanitarias que abarcan desde la prevención hasta tratamientos de complejidad media o alta.

