PAMI: cuáles son los hospitales gratuitos para jubilados en 2026

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) confirmó que siete hospitales y clínicas propios continuarán funcionando en 2026, ofreciendo atención médica exclusiva y sin costos para sus afiliados jubilados y pensionados, tanto para consultas de rutina como para tratamientos de mayor complejidad.

La iniciativa forma parte de la política sanitaria del organismo para garantizar cobertura integral en salud a las personas mayores, sin copagos ni cargos adicionales, abarcando desde consultas médicas y diagnósticos por imágenes hasta internación y guardias activas en varios puntos del país.

Centros de atención propios de PAMI en 2026 Los afiliados a PAMI pueden acceder a atención gratuita en los siguientes hospitales y unidades asistenciales:

Hospital Bernardo A. Houssay (Mar del Plata) – Centro regional con guardia 24 h, consultorios y diagnóstico por imágenes.

Unidad Asistencial Dr. César Milstein (Ciudad de Buenos Aires) – Hospital universitario con atención médica integral.

Policlínico PAMI I y II (Rosario) – Dos establecimientos dedicados a la atención de adultos mayores.

Hospital del Bicentenario (Ituzaingó, Gran Buenos Aires) – Cobertura para la región oeste.

Hospital PAMI de Hurlingham – Atención integral para afiliados de la zona.

Clínica PAMI de Lanús – Servicio médico completo en el sur del Gran Buenos Aires. Esta red de siete establecimientos consolida una estructura sanitaria propia para afiliados que se suma a la extensa cartilla de prestadores con los que PAMI también tiene convenios en todo el país.

