Otra explosión de un experimento: una nena de 10 años sufrió graves quemaduras y la familia denuncia negligencia

Una estudiante de 10 años permanece en terapia intensiva luego de que una maqueta de volcán explotara durante una exposición escolar en Ullum, San Juan.

El accidente ocurrió mientras la estudiante observaba la demostración de un experimento que utilizaba alcohol como combustible.

Un grave incidente escolar conmociona a la provincia de San Juan. Una nena de 10 años sufrió quemaduras severas en el rostro, cuello y tórax luego de que explotara una maqueta de volcán durante una exposición en la escuela Elvira de la Riestra de Laínez, ubicada en el departamento de Ullum.

El accidente ocurrió mientras la estudiante observaba la demostración de un experimento que utilizaba alcohol como combustible. La reacción provocó una explosión inesperada que alcanzó de lleno a la niña. Tras el episodio, fue trasladada de urgencia al hospital Marcial Quiroga, donde recibió las primeras atenciones, y posteriormente derivada al hospital Rawson, donde permanece en terapia intensiva conectada a un respirador mecánico debido a la gravedad de las lesiones.

La familia denuncia negligencia y falta de supervisión La madre de la chica, Evelin Cabrera, responsabilizó a la escuela por la falta de medidas de seguridad. Afirmó que su hija no participaba del experimento y que solo se encontraba observando la maqueta al momento de la explosión.

En sus redes sociales, Cabrera escribió: “Mi hija está muy delicada de salud, con quemaduras profundas tanto por fuera como por dentro. Tiene quemada su vía respiratoria, por eso está entubada y dormida”. La familia exige que se esclarezca lo ocurrido y reclama justicia.

El caso reaviva la preocupación por la seguridad en actividades escolares, tras episodios similares registrados recientemente en Pergamino y en el barrio porteño de Palermo, donde otros estudiantes también sufrieron lesiones graves durante experimentos científicos.