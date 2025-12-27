Nuevo récord: el Parque Nacional Iguazú alcanzó el millón y medio de visitantes anuales

El Parque Nacional Iguazú celebró la Navidad con la noticia de un nuevo hito turístico: recibió a su visitante 1.500.000 en este 2025, alcanzando un récord de visitación de la mano de las mejoras implementadas en materia de infraestructura y servicios.

"Recibimos con orgullo la noticia de esta nueva cifra, que marca un récord de visitantes en el Parque Nacional Iguazú como resultado del trabajo articulado entre la Administración de Parques Nacionales (APN), la Secretaría de Turismo y Ambiente, los concesionarios y prestadores del área protegida, la ciudad de Puerto Iguazú y la Provincia de Misiones. En el marco de este cierre de año, celebramos los frutos de la sinergia entre actores clave y nos comprometemos a profundizar este camino conjunto", expresó en este sentido el presidente de la APN, Sergio Álvarez.

parque nacional iguazu cataratas del iguazu Por su parte, el intendente del área protegida, José María Hervás, afirmó que “la combinación de récord turístico y compromiso con la calidad convierte al Parque Nacional Iguazú en un referente mundial de conservación y hospitalidad”. Este nuevo récord histórico es posible gracias a la combinación del flujo de visitantes extranjeros, especialmente de países del Mercosur, con un fuerte aporte nacional que incluye la participación destacada de visitantes locales y jubilados.