Demoras en Los Libertadores: hasta tres horas de espera en la previa de Año Nuevo

Las esperas para ingresar a Chile ya duplican las registradas hasta el viernes en la alta montaña mendocina.

La previa de Año Nuevo marca este sábado como el día más complejo de la temporada para quienes intentan cruzar a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor, debido a las demoras que se están registrando en el ingreso al Complejo Los Libertadores.

Según los reportes operativos, las esperas alcanzan actualmente los 180 minutos, con filas que se extienden por varios kilómetros desde el sector del túnel Internacional hacia el complejo chileno. Se trata de los tiempos de espera más altos del verano, ya que hasta el viernes las demoras máximas rondaban los 90 minutos, es decir, la mitad de lo que se registra hoy.

El fuerte incremento del flujo vehicular, concentrado en las celebraciones de Año Nuevo, obligó a activar plenamente el protocolo de contingencia previsto para situaciones de alta congestión en el sistema fronterizo.

En ese marco, las autoridades mantienen habilitados playones de estacionamiento como zonas de espera, con el objetivo de retirar vehículos de la traza principal y evitar que queden detenidos en sectores sin servicios, particularmente en las inmediaciones del Complejo Los Libertadores.

Además, continúa la liberación de vehículos encapsulados por tandas, una estrategia que permite ordenar el avance hacia el complejo fronterizo, evitar la acumulación descontrolada de autos y reducir riesgos asociados a largas detenciones en alta montaña.