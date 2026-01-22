Nueva sede SportClub-ACA en CABA: dónde queda y qué cómo es el espacio fitness

El nuevo gimnasio ubicado en el barrio de Flores marca el primer lanzamiento conjunto entre el ACA y SportClub en la Ciudad.

El Automóvil Club Argentino (ACA) y SportClub inauguraron una nueva sede conjunta en el barrio porteño de Flores, como parte del plan de expansión nacional impulsado por ambas instituciones.

La apertura se realizó en José Martí 46, dentro de las instalaciones del ACA, y representa el primer proyecto de esta alianza estratégica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Cómo es el nuevo espacio fitness del ACA y SportClub El nuevo espacio cuenta con una superficie de más de 1.500 metros cuadrados, equipada con tecnología de última generación. Incluye un salón de musculación técnica, áreas destinadas a entrenamiento funcional y sectores de servicios complementarios como vestuarios y duchas. La sede fue diseñada para ofrecer una experiencia completa de actividad física a los socios del ACA y SportClub.

ACA y SportClub ACA y SportClub abren un nuevo gimnasio en el barrio porteño de Flores. Gentileza Esta iniciativa se enmarca en un acuerdo entre el ACA y SportClub que busca ampliar la oferta de servicios relacionados con el bienestar y la salud para los afiliados de ambas organizaciones. Desde el inicio del proyecto, miles de socios del ACA se han incorporado a las actividades deportivas ofrecidas por SportClub mediante esta alianza, que incluye beneficios exclusivos.

En ese marco, el presidente del ACA, César Carman, destacó la doble función que cumple la iniciativa. Por un lado, señaló que amplía los servicios que la institución presta a sus afiliados. Por otro, consideró que permite captar nuevos públicos, en especial jóvenes, que se acercan al club a través de este tipo de propuestas.