"Nosotros amamos..." (manifiesto DC) Delia Cancela

Mis palabras anhelan ser aplausos. Un manifiesto ¡A esa sala de espera que fue “el di Tella”! Delia Cancela es una recién nacida… “El reconocimiento es amor” Y Ella empieza reconociéndose… DC es una expresión de la pintura, la escultura, el diseño de moda y tanto más “hacer”. ¡Y expresión de mujer!

La irreverencia de cómo hacer qué hacer.

El riesgo de ser un signo de afirmación.

“Nosotros podíamos, como artistas, hablar otro lenguaje. Y eso nos dio otra libertad”.

Inventó la imaginación una vez más.

Al encontrarse como uno es con lo que uno es.

“No soy pop. Soy punk”

“Una persona a mi edad ya piensa en un futuro cercano. Es como un lema punk…”

“Y porque el futuro está muy cercano para todos”

“Nosotros creíamos que íbamos a cambiar el mundo”

"No podemos creer de esa misma manera…”

Ser artista es ser lo que necesita hacer.

Juan Barros Un manifiesto, nosotros amamos. Ilustración de Juan Barros.

Como podemos ser artista es como podemos amar

“Miren para atrás” desafía.

Es parte de sí misma.

Por cómo se prepara en la Escuela de Bellas Artes y también en las revistas en las que se aventuraba niña (oportunando el contexto que representaba su padre repartidor de diarios).

Por ser parte, en los años 60, del Instituto Torcuato Di Tella .

Por esa otra parte que fue Pablo y dar el parte a través del manifiesto “Nosotros amamos”.

“Love and Life” en la galería Lirolay

Y el desfile “Ropa con Riesgo”…

Impregnan Nueva York, Londres y Francia

Vigentes por la presencia de sus trabajos en las revistas Vogue, Harper´s Bazaar o Queen.

A la vez uniendo desfiles a perfomances.

2018 nos evidencia que es inolvidable, al presentarse su muestra retrospectiva “Delia Cancela. Reina de corazones 1962-2018” en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires,

Lo testimonial de “Los pies en la tierra, los ojos en el cielo” en el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén (Argentina).

En 2022, más renovación… en la instalación Los pies en la tierra, los ojos en el cielo, pájaros en la cabeza” en el museo de la Colección Amalia Lacroze de Fortabat.

Desde el 2013 reconocida Personalidad destacada de la cultura por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

Nos da ganas de ser lo que somos.

Escucharla nos sincera, cómo son los recuerdos.

* Juan Barros, energizante natural. Apto para todo público.