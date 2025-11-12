Noche de las heladerías: mirá el listado completo de las heladerías de CABA que tienen 2x1

El jueves 13 de noviembre se celebra la Noche de las Heladerías 2025 en todo el país. En ese marco, desde las 19, habrá promociones, lanzamientos y actividades vinculadas al delicioso helado artesanal en más de 500 locales. ¡Conocé cuáles participan del evento!

La novena edición de la Noche de las Heladerías forma parte de la 41° Semana del Helado Artesanal y es organizado por la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (Afadhaya) . Este año, el lema del evento es “El futuro es artesanal ”.

Durante la noche del jueves, más de 500 heladerías artesanales ofrecerán la promoción 2x1 en el cuarto kilo de helado. Es decir, por cada cuarto comprado, se entregará otro del mismo tamaño sin costo adicional.

La iniciativa busca incentivar el consumo de productos artesanales y poner en valor el trabajo de los maestros heladeros del país.

Para consultar qué establecimientos están adheridos, los consumidores pueden acceder al “Mapa del Sabor”, un recurso interactivo de Afadhaya , que compartimos a continuación. Allí se encuentra el listado completo de direcciones segmentadas por provincia y ciudad, lo que permite a cada ciudadano ver qué heladería cercana a su hogar participa del evento.

¿Cuál es el nuevo sabor de helado que se presenta en el evento?

Uno de los elementos destacados de esta edición es la presentación de un nuevo sabor: Fruta D’Oro. Este helado al agua combina mango, banana, lajas de chocolate blanco y ralladura de lima. La propuesta se desarrolló con inspiración en la última edición de la Coppa D’Oro del Helado Artesanal, un certamen que estimula la innovación en el sector y premia la creatividad de los profesionales.

Desde la organización describen a Fruta D’Oro como una opción frutal y fresca, con un perfil natural y veraniego, pensada para expandir las posibilidades del helado artesanal. El sabor estará disponible en muchas de las heladerías adheridas al evento y constituye una de las novedades principales de la edición 2025.

¿Cuáles son las heladerías de CABA que participan del evento?

A continuación, compartimos el listado completo de las heladerías de CABA que participan de la Noche de las Heladerías 2025.

Altri Helados (Honorio Pueyrredón 763)

Altri Helados (Avellaneda 2399)

Altri Helados (Primera Junta 1379)

Bianca (Av. Scalabrini Ortiz 2295)

Cabaña Tuyu (José Hernández 2275)

Cadore (Corrientes 1695)

Cairo Helados (Av. Cabildo 2789)

Chungo (Av. San Isidro Labrador 4598)

Colonial (Brandsen 1429)

Don Antonio (Av. Emilio Castro 7298)

El Piave (Montes de Oca 1000)

Enzo Helados (Av. De Los Incas 4334)

Heladería Diechi (Av. Santa Fe 1278)

Heladería El Ciervo (Carhué 124)

Heladería Lucano (Alberti 536)

Heladería Occo (Av. Olazábal 4558)

Heladería Santolín (Av. San Martín 3185)

Heladería Venecia (Av. San Martín 6877)

Heladería Venecia Belgrano (Vidal 2527)

Heladería Venecia Plaza (Chivilcoy 3800)

Helados Gaby’s (Baigorria 5284)

Helados Papeete (Alejandro Magariños Cervantes 3053)

Helados Tino (Av. Díaz Vélez 4520)

Helados Vía Maggiore (Av. Callao 777)

Iceland (Nicaragua 6073)

La Veneciana (Av. Alicia Moreau de Justo 1896)

La Veneciana (Migueletes 1093)

La Veneciana (Migueletes 1094)

Las Malvinas (Ángel Gallardo 78)

Las Malvinas (Corrientes 5402)

Lekker Heladería (Av. Carrasco 500)

Lekker Heladerías (Av. Coronel Díaz 1521)

Lekker Heladerías (Av. Lope de Vega 3001)

Mucky Helados y Café (Álvarez Jonte 4299, esquina Gualeguaychú)

Occo Helados (Av. Dorrego 1587)

Occo Helados (Ortega y Gasset 1705)

Occo Helados (Av. Olazábal 4558)

Occo Helados (Montañeses 2908)

Occo Helados (French 2695)

Occo Helados (García del Río 3278)

Perte Villa Pueyrredón (Mosconi 2999)

Podio (Corrientes 5602)

Podio (Av. Rivadavia 3778)

Podio (Austria 2289)

Podio (Av. Rivadavia 5902)

Pórtico (Echeverría 3218)

Riviera Helados (Balbín 2859)

Saint Moritz Boedo (Av. La Plata 1781)

Sandro Helados & Café (Arregui 6101)

Sandro Helados & Café (Juan B. Justo 8195)

Terzo Helados - Flores (Av. Rivadavia 7035)

Terzo Helados - Floresta (Av. Rivadavia 8200)

Terzo Helados - Villa Luro (Av. Lope de Vega 105)

Tienta (Rosario 262)

Tienta (Av. Francisco Beiró 4449)

Tienta (Serrano 1478)

Tienta (Junín 1617)

Tienta (Carlos H. Perette 733)

Tufic (Guatemala 4597)

Tufic (Juramento 1534)

Valence (Rodríguez Peña 1299)

Varese (Av. Rivadavia 3502)

Varese (Juan Domingo Perón 3899, Almagro)

Varese (Av. Belgrano 2824)

Vía Giovanni (Av. Belgrano 2788)

Vía Giovanni (Av. Corrientes 1255)

Vía Giovanni (Av. Corrientes 902)

L’sucre Helados (Av. Santa Fe 3480)

Lemu Gelato (Av. San Martín 2765)

Heladería El Ciervo SRL (Albariño 115)

Altri Helados Floresta (Lacarra 326)

La Veneziana (Neuquén 1275)

Marbet (Mario Bravo 1025)

Free Shop (Sánchez de Bustamante 1604)

Free Shop (Irigoyen 702)

Martbet (Arce 886)

A continuación, compartimos el listado completo de las heladerías de la provincia de Buenos Aires que participan de la Noche de las heladerías 2025.