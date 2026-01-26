"No todas las escondidas son un juego": una campaña contra la violencia intrafamiliar

Aldeas Infantiles SOS Argentina lanza una campaña para visibilizar la violencia intrafamiliar y reforzar que la violencia no es parte de la crianza.

Aldeas Infantiles SOS Argentina, organización referente en la atención y acompañamiento de niñas, niños, adolescentes y jóvenes sin cuidado parental o en riesgo de perderlo, lanza una nueva campaña de sensibilización destinada a visibilizar la violencia intrafamiliar en el país.

Bajo el mensaje “No todas las escondidas son un juego ”, la iniciativa busca interpelar a la sociedad y poner en agenda una problemática que atraviesa la vida de miles de niñas y niños, pero que muchas veces permanece oculta y silenciada.

AISOS VP3 (1) Aldeas Infantiles SOS Argentina, lanza una nueva campaña de sensibilización destinada a visibilizar la violencia intrafamilia. Gentileza En Argentina, 6 de cada 10 niñas y niños sufren violencia intrafamiliar Frente a esta realidad alarmante, Aldeas Infantiles SOS Argentina impulsa esta campaña con el objetivo de generar conciencia, promover la reflexión y reforzar una convicción fundamental: la violencia no debe formar parte de la crianza.

Llevar este mensaje al espacio público es una manera de hacer visible aquello que suele quedar puertas adentro y de convocar a un compromiso colectivo para transformar esta realidad. La campaña se despliega en distintos puntos de la vía pública de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, así como en redes sociales, para ampliar su alcance y fomentar la participación de la comunidad.