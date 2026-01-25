"No se olviden de Cabezas": las imágenes del homenaje a 29 años del crimen de José Cabezas

A 29 años del crimen de José Luis Cabezas, periodistas realizaron un homenaje y renovaron el reclamo de justicia en el Día Nacional del Reportero Gráfico.

El Día Nacional del Reportero Gráfico se conmemora cada 25 de enero en la Argentina en memoria de José Luis Cabezas. La fecha rinde homenaje a un emblema del oficio y símbolo de la libertad de prensa, y propone visibilizar la importancia del periodismo, sus derechos y la dedicación de quienes trabajan en el rubro.

Este domingo, organizaciones de periodistas recordaron a Cabezas a 29 años de su asesinato en Pinamar. En un acto conmemorativo, renovaron el reclamo de justicia y protección para el ejercicio periodístico, y advirtieron que la violencia y los ataques contra la prensa continúan siendo una amenaza para la democracia.

El crimen de Cabezas, ocurrido en enero de 1997, marcó un punto de quiebre en la historia democrática argentina. El reportero gráfico fue asesinado tras fotografiar al empresario Alfredo Yabrán, una imagen que rompió años de anonimato y expuso un entramado de poder que buscaba permanecer oculto.