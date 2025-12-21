Navidad: la crisis de la ilusión al mirar el pesebre, ¿qué reconocemos de nosotros mismos?

¿Y qué reconocemos de Dios …? ¿Cómo nos reconocemos? ¿Nos “disociamos” una vez más? Tal como esos feriados por fechas patrias que se celebran con motivaciones turísticas más que por identidad épica… Navidad nos pone en evidencia. Y nos evidencia el afán de la cultura en renovar la ilusión…

Y cuando esperás lo que esperás de tu Vida… Papá Noel representa lo que esperás? ¿Los regalos representan lo que merecés? ¿Con quien estás representa tu bienestar?

¿Lo que te hacen esperar es lo que esperás?

¿Tenés el control? Dios te invita a tener la entrega…

Y no es lo mismo…

El modo de ser de Dios que nace en nosotros es para confiarnos a El.

Y es como aprendemos a confiar…

Es confiarnos a un modo de ser. Más que a un modo de tener…

¡Es confiar en creer una vez más…!

Creer es el más personal asombro. Y aún más lo que nos falta creer…

IMG-20251220-WA0153 Creer en el camino, lo abre Ilustración de Juan Barros

Tal como nos asombramos nos completamos.

Sos… incluso como no has creído!

Dios

Nos da lugar. ¡Y el lugar a dar!

El modo de ser de Dios renace tal como Él crée en nosotros.

Nuestra humildad es tal como reconocernos creídos.

¡Nuestra fe en sí mismos es el límite de nuestra fe en Dios!

El arte nos representa.

Y así nos representa el pesebre, por la inspiración de San Francisco de Asís, al reconocer en imágenes lo que nos hace reconocibles.

En el arbolito de Navidad…

¿Cuál es la esperanza que reconocemos?

¿O son puras expectativas…?

La incertidumbre es expectante.

La fe es como nos entregamos a quien se entregó a nosotros: el niño de Belén.

El arte es hábitat.

Alguno podría decir: “Pero, ¿para qué sirve el arte en un mundo herido? ¿No hay quizá cosas más urgentes, más concretas, más necesarias?”. El arte no es un lujo, sino una necesidad del espíritu. No es huida, sino responsabilidad, invitación a la acción, llamada, grito. La esperanza no es una ilusión; la belleza no es una utopía; el don que tienen no es una casualidad, es una llamada. Respondan con generosidad, con pasión, con amor” (Francisco a los artistas, año 2025)

El arte representa lo que nos falta

En mí la pérdida de la visión…

En el Evangelio Jesús distingue bienaventurados a los pobres, a los afligidos, a los pacientes, a los perseguidos. A los que se distinguen por lo que les falta…

Y lo que falta es lo que nos falta para reconocernos prójimo…

Nos falta lo que no dejamos de buscar, lo que nos interroga. Y a lo que no nos arriesgamos: ¿Estás cómodo en el lugar que das…?

“Nos arrodillamos ante el eterno, que prometió rescatarnos del caos, la inmanencia, lo psicobiológico, la culpa y la muerte. Hasta la redención de Cristo éramos individuos que pasábamos. Mortales. Fugaces sin más.

¿Qué proeza técnica podría divinizarnos? ¿Qué velocidad sideral podría darnos el salto a la eternidad? ¿Qué conocimiento científico podría proporcionarnos un cuerpo glorioso? ¿Qué supuesto progreso podría hacernos participar del Absoluto?” ”(Padre Gustavo Seivane).

¡Feliz Navidad 2025!

¡Feliz del lugar que das!

* Juan Barros, energizante natural. Apto para todo público.