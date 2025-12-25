Música y Fe: Canciones recomendadas para agregar a tu playlist

En plena temporada navideña, la música gospel vuelve a convertirse en banda sonora de encuentros, celebración y reflexión. Entre villancicos versionados y nuevas propuestas, los lanzamientos de este tiempo nos invitan a reconectar con la fe, la esperanza y el principal sentido de la Navidad .

A continuación, presentamos las canciones más destacadas de la temporada , obras que combinan profundidad espiritual, calidez sonora y mensajes que abrazan el corazón.

“Qué Bueno Llegó La Navidad ” se presenta como una colaboración sin precedentes, que une a Tercer Cielo, Melody Adorno, los Hermanos Sanz, Mr. Sonic y Mary Pagán en una versión renovada de este clásico profundamente arraigado en la tradición cristiana. A nivel musical , la incorporación de panderos, vientos y otros elementos rítmicos realza el sabor caribeño y celebra la riqueza del género latino, una de las expresiones musicales más influyentes del mundo.

El lanzamiento se completa con un video oficial realiza un recorrido visual por la gastronomía, la cultura y los ritmos del Caribe. Con un mensaje de esperanza y gratitud, “Qué Bueno Llegó La Navidad ” se perfila como el himno navideño de la temporada, ideal para celebrar en familia y verdadera alegría.

Gilberto Daza, Daniel Vengo y Destiny Marko "Al Mundo Paz"

Gilberto Daza, Daniel Vengo, Destiny Marko - Al Mundo Paz

“Llegó Navidad” es una canción de pop latino con espíritu navideño que mezcla sonidos gospel y ritmos latinos para poner en primer plano la celebración, la familia y el clima de hogar. Con una energía alegre y pegadiza, el tema invita a reunirse, compartir y disfrutar de una Nochebuena cargada de emoción y buena vibra.

El cantautor colombiano se presenta junto a Daniel Vengo y Destiny Marko el sencillo es una reinterpretación moderna. La canción transmite optimismo y alegría, proponiendo una Navidad vivida desde la esperanza, la unión y la celebración colectiva. Con arreglos actuales, un mensaje positivo y un videoclip disponible en YouTube donde convoca a todas las generaciones a sumarse al festejo navideño, Gilberto Daza refuerza su identidad artística internacional.

Marco Barrientos “El regalo de tu Amor”

El Regalo De Tu Amor (Chiria) - Marco Barrientos Ft. Daniela Barrientos

El cantautor mexicano Marco Barrientos nos propone en “El Regalo de Tu Amor” un tiempo musical sereno e íntimo, con una sonoridad cálida que conduce a la reflexión sobre la humildad, la entrega y la esperanza que trae el nacimiento de Jesús, en esta época. La canción toma como punto de partida el relato del nacimiento de Jesús y rescata símbolos centrales de la fe cristiana: la sencillez del pesebre, el amor dado sin condiciones y la manifestación de Dios entre nosotros.

La participación especial de Daniela Barrientos, hija del artista, añade una dimensión emotiva y generacional que potencia el mensaje del tema. Su intervención aporta cercanía y profundidad, haciendo de la canción una experiencia aún más significativa, especialmente en este tiempo.

Kavelo y No Drama “Cristo es la Navidad”

“Cristo Es La Navidad”, es el nuevo sencillo del dúo colombiano Kavelo y No Drama, irrumpe con un Afrobeat moderno y contagioso que ilumina el mensaje central de estas fechas: la presencia de Jesús como sentido único de la Navidad. La canción se destaca por un coro firme y fácil de recordar —“Cristo es la Navidad, el amor bajó del cielo”— que se graba desde la primera escucha y sostiene una propuesta que equilibra ritmo, calidez y espiritualidad, sin caer en sonidos comunes.

A lo largo de sus versos, el tema relata de manera sencilla pero profunda la historia de un Dios que decidió hacerse humano para traer esperanza real, reforzando el concepto principal y mantiene la canción clara y emocionalmente genuina, ideal tanto para celebrar como para reflexionar.

Israel & New Breed y Unified Sound “Coritos de Nochebuena (Medley)”

Coritos De Nochebuena – Israel & New Breed & Unified Sound

El colectivo liderado por Israel Houghton junto a New Breed y Unified Sound, presenta “Coritos de Nochebuena (Medley)”, una celebración musical que combina alegría, identidad y espíritu navideño. El sencillo reúne de manera fluida seis coritos clásicos, logrando una pieza continua, festiva y llena de color que invita a cantar, celebrar y recordar el sentido de la Navidad. Cada sección aporta dinamismo y frescura, manteniendo viva la esencia congregacional latina.

La canción se convierte en un retrato sonoro de unidad y alegría, “Coritos de Nochebuena” es un mensaje de esperanza y comunión en tiempos donde más se necesitan.

Haury “Es Navidad”

HAURY - Es Navidad (Video Con Letra) https://cdn.jwplayer.com/previews/Y6Vf0Lpk

Haury lanza “Es Navidad”, una canción pop que se apoya en los sonidos clásicos de la época para transmitir, con un lenguaje fresco y contemporáneo, el mensaje que da sentido a la celebración navideña. El tema envuelve al oyente en una atmósfera festiva donde las luces, el espíritu de la temporada y la nostalgia se combinan con un mensaje de esperanza profunda.

La letra propone una Navidad cercana y hogareña, pero también invita a hacer una pausa y meditar en Jesús como centro, fuente de vida y libertad. Con un equilibrio entre reflexión y alegría, el cantautor costarricense conduce a un espacio de comunión, fe y unidad, donde lo simple se conecta con lo eterno.

Twice “La Navidad comenzó”

TWICE MÚSICA - La Navidad Comenzó (Video Con Letra)

Twice se abre paso en la escena musical con el sencillo “La Navidad Comenzó”, un villancico moderno que incorpora matices latinos y un mensaje claro que invita a vivir esta temporada desde su verdadera esencia. La canción busca conectar con todas las generaciones, combinando juegos rítmicos, melodías contagiosas y una calidez sonora que remite a los encuentros familiares donde la música, la fe y la celebración se unen.

Con una propuesta cercana y auténtica, el dúo peruano reafirma su visión de la Navidad como un tiempo para celebrar a Jesús en familia, haciendo de “La Navidad Comenzó” una pieza ideal para acompañar y dar sentido a estas fechas.

Ana Pérez Tinedo. Agente de Prensa

