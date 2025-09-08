Música y Fe: canciones recomendadas para agregar a tu playlist

Agosto ha sido un mes que estuvo cargado de estrenos que dejaron huella, canciones que van más allá de lo sonoro para tocar fibras profundas, transmitir esperanza y recordarnos que la música con propósito sigue creciendo con fuerza en la industria musical.

En esta entrega hacemos un recorrido por los estrenos que marcaron el mes, colaboraciones inesperadas, regresos cargados de frescura y producciones que combinan calidad, verdad y un mensaje capaz de encender la fe.

Alma presenta “Tesoros”, una canción que nace del dolor y se sostiene en la fe. El dúo español Alma, conformado por Dani y Ada, escribió este tema en momentos de gran vulnerabilidad. Dani lo compuso tras un robo que los dejó sin aquello que durante años habían pedido a Dios. Lo que parecía una experiencia negativa se transformó en un camino hacia una fe inalterable e incondicional.

Con el tiempo, la canción cobró un significado aún más profundo. Durante el nacimiento de su hija, un diagnóstico complicado puso en riesgo la vida de Ada. En medio de la incertidumbre, “Tesoros” se convirtió en oración, manteniendo la calma de sus corazones y convirtiéndose en un clamor que reflejaba confianza absoluta en Dios, incluso cuando no había garantías.

Tesoros_Alma Tesoros_Alma Comunicarles.

Musicalmente, la canción mezcla influencias del flamenco, que marcó la infancia de los artistas, con matices de pop contemporáneo, creando un sonido lleno de emoción y esperanza. La letra refleja la tensión entre el temor humano y la fe.

Johnny Rez Ft. Niko Eme “Quema”

Quema - Johnny Rez

El cantante y compositor cubano-americano Johnny Rez, nominado al premio Dove Award, presenta su primer EP en español titulado “La Verdad", una colección de cinco canciones que reúne colaboraciones con destacados artistas de la música cristiana contemporánea. Como parte de este lanzamiento, el artista estrena su sencillo y videoclip “Quema”, junto al productor y rapero Niko Eme.

Es un tema vibrante con influencias de reggaetón y pop latino, escrito de manera remota durante el verano de 2024. La canción transmite un mensaje inspirador sobre una generación encendida por el amor de Cristo, apasionada por su presencia y expectante de un mover de avivamiento. Según Rez, la idea fue capturar ese fuego espiritual que no se apaga.

La Verdad_Quema_Jhonny Rez (1) La Verdad_Quema_Jhonny Rez Comunicarles.

El videoclip, grabado en Miami, combina escenarios urbanos como un garaje y un car show para reflejar visualmente la fuerza, autenticidad y emoción de una vida con propósito en Dios. Con la colaboración de Niko Eme, quien aporta una energía fresca y un “edge” urbano, Johnny Rez marca un nuevo capítulo en su carrera, reafirmando su compromiso de llevar un mensaje positivo y relevante a esta generación.

Ness Ft. Valeria “Pasará”

Ness Ft. Valeria "Pasará"

El cantautor y productor venezolano NESS se une a la artista colombiana Valeria para presentar “Pasará”, un tema cargado de honestidad y vulnerabilidad que nace de uno de los capítulos más difíciles en la vida del compositor. La canción es un testimonio en forma de melodía de dolor, de esperanza y sanidad a través del amor de Dios.

“Escribí “Pasará” en un momento en el que la desesperanza y los pensamientos oscuros me estaban consumiendo. En medio de ese caos, experimenté cómo el amor de Dios me levantó y me devolvió las fuerzas”, comparte NESS. Con esa transparencia, el tema se convierte en un refugio para quienes atraviesan ansiedad, tristeza o confusión, recordando que toda tormenta, por más intensa que sea, eventualmente termina.

Pasara_Ness_Valeria Pasara_Ness_Valeria Comunicarles.

La interpretación de Valeria aporta calidez y autenticidad, conectando con quienes han enfrentado batallas similares. “Cuando escuché la canción, sentí que contaba mi propia historia. Comprendí que era un mensaje necesario para muchos que hoy necesitan sentirse acompañados”, afirma la cantante. El videoclip acompaña visualmente la profundidad y la esencia de este mensaje de fe y consuelo.

Jay Kalyl Ft. Destiny Marko “Aliento”

Jay Kalyl Ft. Destiny Marko "Aliento"

El cantautor puertorriqueño Jay Kalyl sorprende con “Aliento”, su más reciente sencillo junto a la cantante Destiny Marko. La canción llega como un respiro para quienes sienten que ya no pueden más, recordando que siempre hay esperanza y que el favor de Dios acompaña cada paso. Con un sonido fresco y una letra sincera, el tema invita a levantar la mirada en medio de la dificultad.La propuesta busca conectar con las vivencias del público a través de melodías cargadas de sensibilidad y mensajes de fe.El videoclip refuerza esa esencia con un estilo retro de los años 70 y 80, en una interpretación en vivo sencilla y auténtica. Con Destiny Marko como cómplice, Jay logra transmitir la cercanía de una reunión entre amigos, donde la música fluye sin filtros. Este estreno prepara el terreno para un 2026 lleno de nuevos horizontes, en el que el artista planea expandir su música a nivel internacional y seguir fortaleciendo la conexión con su comunidad de oyentes.

Aliento_Jay Kalyl_Destiny Marko Aliento_Jay Kalyl_Destiny Marko. Comunicarles.

Redimi2 “Bailando”

Redimi2 "Bailando"

Redimi2 anunció su más reciente lanzamiento “Bailando”, donde propone celebrar la vida en todas sus etapas, tanto en los días luminosos como en los más difíciles. Con su estilo característico, el artista dominicano logra transmitir un mensaje de alegría y esperanza que conecta de inmediato con el público.

La canción se inspira en las experiencias cotidianas, recordando que aunque haya momentos de subidas y bajadas, la presencia del Creador permanece constante. Redimi2 transforma la montaña rusa emocional en una oportunidad para adorar y confiar. El resultado es un tema que resalta la importancia de no dejarse vencer y de encontrar plenitud en toda circunstancia.

Bailando_Redimi2 Bailando_Redimi2 Comunicarles.

Musicalmente, “Bailando” fusiona sonidos urbanos con un aire fresco y sincero, evitando caer en fórmulas repetitivas. Es un track que, más allá de lo cristiano, se abre a cualquiera que necesite un impulso para transformar el lamento en alegría. Esta canción confirma una vez más la capacidad de Redimi2 de romper esquemas sin perder su esencia.

Funky “Cuerda Floja”

Funky "Cuerda Floja"

Funky, referente indiscutido de la música urbana cristiana, regresa con la edición deluxe de su álbum “Paréntesis”. A los 12 temas originales se suman ahora cuatro nuevas propuestas —“Cuerda Floja”, “Vive (versión salsa)”, “Todo Lo Que Soy” y “Hosanna Remix”— que amplían el espectro sonoro y refuerzan el enfoque espiritual del proyecto. Esta versión renovada ofrece frescura y profundidad, mostrando a un artista que sigue evolucionando sin perder su identidad.

El concepto detrás de “Paréntesis” surge de un freno necesario en el camino. Funky decidió replantear su música con mayor autenticidad y propósito. Esa búsqueda se refleja en la colaboración con voces destacadas que aportan matices distintos a cada tema y enriquecen el mensaje global del álbum.

Parentesis_Cuerda Floja_Funky Parentesis_Cuerda Floja_Funky Comunicarles.

Uno de los estrenos más llamativos es “Cuerda Floja”, con un claro llamado a cuidar el corazón y no tomar a la ligera el valor del amor. El sencillo llegó acompañado de un videoclip con una estética sobria que resalta el trasfondo espiritual del mensaje. Con esta edición deluxe, Funky reafirma por qué sigue siendo un pilar dentro del género urbano cristiano, combinando excelencia musical con contenido que deja huella.

* Ana Pérez Tinedo. Agente de Prensa

Comunicarles