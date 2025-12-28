Murió la emblemática actriz francesa Brigitte Bardot

Brigitte Bardot tenía 91 años. Mito del cine de los 60 y activista por los animales, Bardot había estado hospitalizada en los últimos meses por una enfermedad grave en Tolón.

Brigitte Bardot murió este sábado en Francia tras varios meses batallando con problemas de salud. Se une a la larga lista de personalidades que nos han dejado en 2025. La actriz había ingresado y salido del hospital Saint-Jean de Tolón en repetidas ocasiones desde octubre, cuando fue sometida a una intervención quirúrgica por lo que se describió como "una enfermedad grave". Su estado se mantuvo reservado, aunque fuentes cercanas indicaron que el cuadro era preocupante.

En octubre pasado, Bardot tuvo que desmentir personalmente rumores sobre su muerte a través de redes sociales. Escribió entonces que estaba bien y que no tenía intención de marcharse. Pero su fragilidad física era evidente. Ya en enero de 2023 había sido hospitalizada por insuficiencia respiratoria, y el verano de 2025 le pasó factura debido a las altas temperaturas en el sur de Francia.

Nacida el 28 de septiembre de 1934 en París, Brigitte Anne-Marie Bardot creció en una familia burguesa donde estudió ballet. Antes de llegar al cine soñaba con ser bailarina, pero el destino la llevó a otro escenario. En 1952 debutó como actriz, aunque fue en 1956 cuando explotó como fenómeno mundial con 'Y Dios creó a la mujer', dirigida por su entonces esposo Roger Vadim. Esa película la convirtió en símbolo de liberación femenina y sensualidad. Tenía apenas 22 años.

Durante dos décadas dominó las pantallas europeas. Trabajó con Jean-Luc Godard en 'El desprecio' (1963), uno de los clásicos más recordados de la Nouvelle Vague francesa. Filmó 47 películas y grabó más de 60 canciones. Fue nominada al BAFTA y ganó el David di Donatello. Su imagen despeinada, su mirada desafiante y su forma de moverse redefinieron lo que significaba ser una estrella de cine. Marilyn Monroe tenía competencia seria al otro lado del Atlántico.

Pero Bardot decidió retirarse en 1973, en plena cima de su carrera, cuando cumplió 40 años. La razón no fue el hartazgo de la fama, sino una vocación más profunda: la defensa de los animales. En 1986 fundó la Fundación Brigitte Bardot, que desde entonces ha trabajado en el rescate de animales y campañas contra el maltrato, la caza y el abandono. Su casa en La Madrague, en Saint-Tropez, se convirtió en santuario donde convivía con decenas de animales rescatados.