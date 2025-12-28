Pablo Novak: por qué dejó la actuación, su presente como coach y el homenaje a su padre, Chico Novarro

Pablo Novak es actor, músico y director de teatro, entre tantas otras facetas. Desde sus inicios en las artes escénicas, lo vimos brillar en grandes producciones cinematográficas como La noche de los lápices y hasta éxitos televisivos como Muñeca Brava, Los Simuladores y Monzón, la serie. Hoy, alejado de la pantalla chica, abraza su rol como profesor de actuación , hace columnas en Radio Mitre y se dedica al coaching ontológico.

"No extraño actuar. Estoy en una fase nueva, mucho más potente", manifestó Novak , en una entrevista exclusiva para MDZ , con la seguridad de quien encontró otro lugar desde donde crear y comunicar.

Comenzó en el arte desde chico, influenciado por su padre, el reconocido cantautor Chico Novarro . "Acompañaba a mi papá a la tele, a las filmaciones y a la radio. Lo sentía como parte de mi destino", recordó Novak, sobre el sentir que lo llevó a dedicarse al arte. Seguro de lo que quería, comenzó a hacer castings y las oportunidades llegaron.

Tras estudiar teatro desde los ocho años, debutó con un pequeño papel en El juguete rabioso (1984) y, a los 20, actuó en la emblemática película La noche de los lápices . "Fue muy fuerte. Filmamos en los lugares reales, en las casas de los chicos desaparecidos. Mantuve vínculo con Pablo Díaz, el único sobreviviente, y con la hermana de Horacio Ungaro, mi personaje", explicó el actor, en diálogo con MDZ .

Su paso por la televisión incluyó telenovelas populares como Muñeca Brava y apariciones en Los Simuladores. Sin embargo, Novak nunca se ató a la fama: "Hubo proyectos que fueron muy conocidos y no me gustaban tanto, y otros que pasaron desapercibidos pero que disfruté mucho. Lo tenía claro desde chico: actuar y hacer música era lo mío".

Hoy se dedica a la docencia, dirige su propia escuela de actuación y se volcó de lleno a la comunicación. "Hace seis o siete años que me entusiasma más la docencia. Me pasé al lado de la comunicación. No es que extrañe lo anterior, es que encontré algo nuevo".

"La tele va a desaparecer como la conocimos"

Respecto al cambio de paradigma en los medios, Novak no se sorprende. "Los cambios de los últimos diez años fueron más rápidos que en los 50 anteriores. Cuando mi viejo hacía El Club del Clan, tenía 60 puntos de rating. Hoy, con cuatro puntos, un programa es un éxito. Todo es on demand y segmentado. Hay que crear para el público que a uno le importa."

Desde ese lugar, produce contenidos que lo interpelan: desde hace años realiza una columna en Radio Mitre sobre los vínculos en la contemporaneidad, con las redes sociales en el centro de los conflictos actuales. "Me obsesiono con temas como el divorcio, las nuevas formas de pareja o los cambios en el cortejo. Me encanta investigar sobre eso y compartirlo", dijo el artista.

"Las nuevas generaciones perdieron ciertas habilidades vinculares"

Como coach ontológico y de oratoria, analiza los vínculos actuales con ojo crítico. "Hoy un beso no significa nada. Antes era el preámbulo de una historia en común. Cambiaron los valores y las herramientas. Muchas chicas dicen que los chicos no las encaran. Tal vez haya que enseñar esas viejas-nuevas herramientas", sostuvo.

Pablo canta de Chico, el homenaje de Pablo Novak a su padre

En 2023 murió Chico Novarro, su padre. Tras un tiempo de duelo, Pablo decidió homenajearlo con el espectáculo Pablo canta de Chico. "Canto sus canciones junto a su pianista original. Es una mirada emotiva y divertida desde mi lugar de hijo. Ya lo hicimos en Bebop y el 31 de enero volvemos.