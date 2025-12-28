La ONG de defensa de animales PETA: "Bardot fue una feroz defensora de todas las especies"

"Brigitte fue un ángel para los animales", dijo la organización de derechos de los animales más grande del mundo.

PETA, la organización de derechos de los animales más grande del mundo, saludó el legado activista de la actriz Brigitte Bardot, fallecida este domingo a los 91 años, y la definió como "una feroz defensora de todas las especies".

"Desde rescatar palomas en Saint-Tropez hasta adorar a sus amados perros, Brigitte fue un ángel para los animales. Vegetariana desde hace mucho tiempo y feroz defensora de todas las especies, vendió sus joyas y posesiones personales para fundar un santuario y defender a los animales", señaló en un mensaje en la red social 'X' la conocida organización.

"Una vez (Bardot) dijo que solo protegiendo a los animales logró florecer verdaderamente. Honramos su legado pidiendo a todo el mundo que hoy haga algo amable por los animales", agregó la organización.

Tras dejar el cine en 1973, con solo 39 años, la célebre actriz y cantante inició una segunda vida en su activismo en favor de la protección de los animales. Sus fotos en Canadá denunciando la caza de focas en los años 1970 son todavía célebres.

En 1986, lanzó la Fundación Brigitte Bardot (FBB) -precisamente la que ha anunciado este domingo la muerte de la actriz-, desde la que llevó a cabo numerosas causas animalistas, como contra el uso de primates y perros en pruebas de cosméticos y medicina, el fin del comercio de pieles y contra la tauromaquia y los circos con animales.