Multifestival Banuev: encuentro de artistas en dos jornadas

Una propuesta que incluye una destacada obra del teatro musical y una jornada donde se presentarán bandas en vivo y diversas expresiones artísticas. El Multifestival Banuev es una invitación a vivir una experiencia que combina el arte y la espiritualidad en un ambiente de celebración para los jóvenes y toda la comunidad.

Viernes 19 de septiembre a las 21 hs. en el Teatro El Globo con la presentación de "Hechos de los Apóstoles", una obra de teatro musical. Con música original del reconocido – y entrañable - compositor Ángel Mahler y letra y dirección de Carlos Abregú. Musical que entrelaza dos mundos: el nacimiento de la comunidad cristiana y los avatares de la familia Julio - Claudia, de los Cesares Romanos; centrándose en las vidas de San Pedro y San Pablo a través de la adaptación del libro Neotestamentario de los Hechos y las Cartas de dichos Apóstoles. Fue presentado en Argentina, Uruguay y en las Jornadas Mundiales de la Juventud de Roma, Köln, Madrid, Cracovia, Río de Janeiro y Panamá. Las entradas se pueden adquirir haciendo click aquí.

El Sábado 20 de septiembre en el Colegio San Agustín (Gutiérrez 2727, Ciudad de Buenos Aires) segunda jornada del Multifestival donde se presentarán bandas y solistas de diversos géneros, como por ejemplo Kyrios Emmanuel, Tesalónica de México, Filocalia y Toco para Dios de Córdoba, La programación incluirá también la participación de artistas sorpresa de gran renombre nacional.