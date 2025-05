Moratoria previsional: cómo acceder a la UCAP antes de llegar a la edad jubilatoria

María Pía Molgatini , abogada previsional, matrícula, SCJM 12756, CSJN Tº 150 Fº 829, dialogó con MDZ y dio detalles sobre esta alternativa que muchas personas no la conocen. Cómo funciona y el paso a paso para acceder a ella.

"Este mecanismo, que depende de la ley vigente, permite comprar años sin aportes bajo ciertas condiciones. No es automático ni está disponible para todos, pero si cumplís con los requisitos, puede ayudarte a completar los años necesarios para acceder a la jubilación. Es una herramienta útil para quienes están en esa etapa de transición, pero aún no reúnen todos los aportes exigidos. Además, es una posibilidad hasta económica, porque le a la persona la posibilidad de comprar no solo cantidad de años, sino también de meses, con la facilidad de pagarlo en cuotas", comenzó diciendo la abogada Molgatini .

Quiénes pueden acceder y en qué casos aplica

La UCAP está pensada para mujeres que tienen entre 50 y 60 años, y varones que están entre los 55 y los 65. Es decir, personas que todavía no llegaron a la edad para jubilarse, pero están cerca. Uno de los puntos clave es que no deben haber sido monotributistas o autónomos durante los años que buscan regularizar. Además, tienen que haber estado viviendo en el país en ese período.

Para acceder a la moratoria previsional bajo la Ley 27.705, es necesario haber residido en Argentina durante los períodos que se desean regularizar. Este requisito aplica tanto a ciudadanos argentinos como a extranjeros. En el caso de los extranjeros, solo se podrán regularizar los períodos posteriores a su ingreso al país.

María Pía Molgatini, abogada especialista en temas previsionales, afirmó que: "Ahora bien, si ya llegaste a los 60 (en el caso de las mujeres) o a los 65 (en el caso de los varones), no vas a poder seguir comprando años. En ese caso, solo queda pedir en Anses un detalle de los períodos que ya se hayan adquirido, pero no se pueden sumar nuevos. Por eso, es importante anticiparse y no dejar el trámite para último momento".

Uno de los errores más comunes es creer que si Mi Anses muestra años “disponibles para comprar”, eso significa que ya están habilitados. Pero no siempre es así. Puede pasar que esos años tengan alguna restricción que no se ve a simple vista. Por ejemplo, quizás durante ese período hubo alguna actividad laboral sin registrar, o la persona no estaba viviendo en el país, lo cual impide regularizarlo.

Por eso, antes de avanzar con el trámite y pagar el VEP (el Volante Electrónico de Pago), es fundamental revisar bien la historia laboral y confirmar que esos años realmente sirvan. Hacer una compra mal informada no solo implica perder dinero, sino que después puede generar trabas al momento de tramitar la jubilación.

La Cámara de Diputados avaló la continuidad de la moratoria previsional. Foto: NA Este tipo de moratoria previsional es uno de los beneficios que no todos conocían Foto: NA

Una oportunidad para quienes no llegaron con los años

La UCAP no es una solución mágica, pero puede ser de gran ayuda para quienes se quedaron cortos con los aportes. Muchas veces, por haber trabajado en negro o por haber hecho tareas sin registrar, se pierden años valiosos que hoy pueden recuperarse. Eso sí, el proceso requiere paciencia, asesoramiento y cumplir con las reglas que establece la ley.

Anticiparse y revisar la propia historia laboral puede marcar la diferencia. Si estás cerca de la edad jubilatoria y te faltan aportes, este puede ser el momento justo para ver qué se puede hacer. La clave es no quedarse con la primera información que aparece online y tomarse el tiempo de revisar bien todo antes de dar el siguiente paso. Porque cuando se trata de la jubilación, cada mes cuenta.