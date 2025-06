La crítica de una médica del Hospital Garrahan al Gobierno nacional: "No se puede escatimar en salud"

“Un médico pediatra especialista con 42 horas semanales puede cobrar $1.800.000. Y la hora de guardia, que es clave para sostener el sistema, se paga $6.000. En otros hospitales públicos o privados se paga entre $18.000 y $30.000. Esa diferencia es insostenible”, afirmó en una conmovedora entrevista con Rivadavia AM 630, Magalí Rebollo , jefa de Clínica de una sala de internación del Hospital Garrahan.

Pero más allá de las cifras, Rebollo decidió llevar la discusión al plano humano : “Trabajo en una sala polivalente donde tengo pacientes oncológicos inmunosuprimidos. Son chicos de uno, dos, tres años. Algunos están internados hace meses. Cada paciente es un universo. A uno solo lo atienden enfermeros, farmacéuticos, psicólogos, oncólogos, nutricionistas, camilleros, extraccionistas. Hay que sostener eso todos los días. Esto no se hace solo con voluntad, se hace con recursos”.

“Todos los días hacemos mucho más de lo que corresponde porque creemos en lo que hacemos. Pero ya no alcanza. Si no se recompone la situación salarial, si no se cuida a los médicos y médicas, vamos a dejar de tener la excelencia que el Garrahan representa. Y eso lo va a pagar el país entero”, advirtió.