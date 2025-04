Lo que no te dijeron sobre jubilarte sin aportes: verdades que cambian todo

En medio de tantas dudas sobre cómo acceder a una jubilación en Argentina, persisten creencias que muchas veces alejan a miles de personas de iniciar el trámite. Entre ellas, se destacan las moratorias previsionales y la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que abren caminos alternativos hacia la cobertura en la tercera edad.

La abogada, María Pía Molgatini, especialista en previsional, matrícula, SCJM 12756, CSJN Tº 150, Fº 829, aclaró algunas dudas sobre la jubilación con diario MDZ. A continuación te contamos algunas verdades que son de suma importancia a la hora de jubilarse.

"Muchas personas creen que si no tienen 30 años de aportes están fuera del sistema. Pero no es así. Existen dos moratorias vigentes que, bien aplicadas, permiten acceder a una jubilación. El problema no es la ley: el problema es la desinformación", comenzó diciendo María Pía Molgatini.

Es por eso que especialistas en seguridad social insisten en informarse y evaluar cada caso en detalle antes de dar por perdida la posibilidad de jubilarse.

Hoy existe dos moratorias vigentes que, según cada caso particular, permite comprar los períodos no aportados. Esta opción se presenta como una solución concreta para quienes están cerca de los 60 años (en el caso de mujeres) o 65 (en el caso de varones) y no completan el total requerido.

Para quienes no reúnen los 30 años exigidos por ley, la posibilidad de regularizar aportes a través de moratorias puede ser la clave para alcanzar el beneficio previsional. Actualmente, hay dos mecanismos en vigentes. "Uno permite comprar períodos no aportados, desde el año 1955 a septiembre de 1993, Ley 24476, es necesario que se apruebe un socioeconómico para lograr esto. La otra es la Ley 27705, que es la cancelación de deuda previsional que son las UCAP (el valor de compra del mes de UCAP es de 27916,65) que abarca desde 1955 hasta marzo del 2012", dijo la doctora María Pía Molgatini, especialista en previsional.

"Para la suma de aportes en las mujeres un dato no menor son las 'tareas de cuidado' este es el reconocimiento para mujeres con hijos, el beneficio computa 1 año por hijo/a, 2 años por hijo/a discapacitado, un año adicional por cobro de asignación universal", agregó, la letrada Molgatini, especialista en previsional.

Acceder a una jubilación sin miedo a los mitos

La idea de que solo quienes aportaron de forma continua durante tres décadas pueden jubilarse. Hoy, el sistema previsional argentino contempla situaciones diversas y ofrece alternativas para quienes no tuvieron la posibilidad de hacerlo bajo las condiciones formales.

Conocer estas opciones es fundamental para evitar resignarse antes de tiempo. Muchas personas que creen no tener derecho a jubilarse en realidad sí lo tienen, pero no lo saben. Las moratorias, la PUAM y otros tipos de prestaciones están vigentes y pueden marcar la diferencia entre acceder a un ingreso mensual o quedar fuera del sistema. La abogada especialista en previsional remarcó que: "Es muy importante estudiar cada persona en particular".

PUAM y jubilación: dos caminos diferentes

Otra de las confusiones frecuentes gira en torno a la PUAM. Aunque muchas veces se la menciona como una forma de “jubilación”, no se trata de lo mismo. Esta prestación es de carácter asistencial, está dirigida a mayores de 65 años que no tengan aportes suficientes ni derecho a otra prestación previsional, entre otros requisitos. Para quienes no reúnen los 30 años exigidos por ley, la posibilidad de regularizar aportes a través de moratorias puede ser la clave para alcanzar el beneficio previsional.

A diferencia de una jubilación ordinaria (hoy en día el haber mínimo es de 285820,63 y el de la PUAM es de 228656,50) la PUAM no otorga derecho a pensión por fallecimiento, ni reconoce aportes, y su monto mensual es inferior. Por eso, cuando es posible acceder a la jubilación mediante moratoria, suele ser la opción más conveniente.

Es por eso que especialistas en seguridad social insisten en informarse y evaluar cada caso en detalle antes de dar por perdida la posibilidad de jubilarse. En tiempos de incertidumbre, entender lo que realmente permite la ley puede ser el primer paso hacia un retiro más digno.