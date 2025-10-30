"Monumentos bajo las estrellas": música gratis en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires

El espectáculo de "Monumentos bajo las estrellas" será este sábado, al anochecer, en el Parque Tres de Febrero del barrio porteño de Palermo.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires invita a una noche mágica que ofrecerá mañana a vecinos y visitantes, con música gratis en vivo entre otras atracciones que ofrece la cuarta edición de "Monumentos bajo las estrellas" en el icónico Parque Tres de Febrero.

Celebrará así la reapertura del MOA (Monumentos y Obras de Arte), dependencia del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se ocupa de la conservación y restauración de las más de 2000 piezas artísticas que se encuentran en parques y plazas, entre otros lugares públicos. Un minucioso trabajo artístico se realiza para reponer estos monumentos que finalmente reafirman que Buenos Aires se parece a un museo a cielo abierto.

La recorrida incluye poder conversar con estos protectores del patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires. Habrá música y patio gastronómico entre otras ofertas que encandilarán a los visitantes en lo que promete ser una noche especial para los amantes del arte, monumentos y esculturas.

El cronograma de "Monumentos bajo las estrellas" Flyer: Monumentos bajo las estrellas A las 19 de mañana y hasta las 23.30 se realizará la cuarta edición de Monumentos bajo las estrellas. El Gobierno porteño detalla que se permitirá " recorrer el patio de esculturas, el centro de exposiciones y participar de charlas brindadas por los restauradores del taller encargado de preservar los monumentos y obras de arte". Completan el paseo "shows de láser, intervenciones teatrales, música en vivo y un patio gastronómico". Para celebrar que el nuevo MOA ya está listo, la Ciudad realizará mañana la cuarta edición de “Monumentos bajo las Estrellas”.

Será en la Av. Adolfo Berro 3880, entre las 19 y las 23.30. Desde allí se podrá recorrer durante la tarde noche el patio de esculturas y el centro de exposiciones, mientras que a la vez los visitantes podrán participar de charlas brindadas por los restauradores del taller del MOA, encargado de preservar los monumentos, esculturas y obras de arte de la Ciudad de Buenos Aires. La actividad se suspende en caso de lluvia y se reprograma para el próximo 14 de noviembre.