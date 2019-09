Mendocina asesinada en Neuquén: la hermana reconstruyó sus últimos momentos con vida

La hermana de Laura Cielo López (18), la joven mendocina que fue asesinada en la provincia de Neuquén, reconstruyó los últimos momentos con vida de su hermana y aseguró que el crimen ocurrió entre el jueves a la noche y el viernes a la madrugada, cuando el celular de la adolescente fue apagado y ya no supieron nada más de ella.

Melisa contó en diálogo con Radio Cumbre que su hermana fue vista por última vez el jueves a la noche en la escuela Cpem 8 de Plottier, el establecimiento en el que la adolescente cursaba en horario nocturno.

La hermana de la joven recordó que, la noche anterior, Cielito se había quedado a dormir con ella, pasaron el día y, el jueves a las 19, su esposo y su hijo la llevaron hasta la escuela. "Estuvo todo el día conmigo, no se sabe si fue en su casa o si ella salió a encontrarse con alguien. pero todo esto supuestamente pasó el viernes a la madrugada", agregó Melisa.

"El jueves tenía que ir a la escuela a las 19. Ella iba al turno noche, estuvo en la escuela, la vieron las profes y todo. Esto ha pasado a la madrugada o el viernes a la mañana, a partir de ese momento ya no contestó el celular", continuó su relato la hermana de la joven.

Y completó: "Yo le dije 'Lauri no te olvides que hoy tenés el turno en el hospital a las 14.30, le escribí a las 10 que no se olvidara de ir y ya no le llegó el mensaje. Ahí nos empezamos a preocupar. Mi hermana que vive con ella me dijo que no llegó, que no la vieron'".

Como no supieron nada de la joven durante la jornada del viernes, el sábado realizaron la denuncia por averiguación de paradero y el domingo a las 14 fue hallado el cuerpo descuartizado de la adolescente en el río Limay.

"Por favor ayuden a que se haga justicia, estamos desesperados. Ya no nos queda nada más que pedir que se haga justicia, porque a mi hermana ya no me la van a devolver. Que la policía se apure, que busque lo que falta, que reúna las pruebas y que encuentre al que le hizo esto", cerró Melisa.

Esta tarde, a las 19, se realizará una marcha pidiendo justicia en la plaza San Martín de la localidad neuquina de Plottier. En tanto la escuela a la que asistía la joven decidió suspender las clases y declarar el duelo por lo ocurrido.