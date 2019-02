Las diferencias de criterio puertas adentro de la Justicia Federal facilitaron la fuga de uno de los presuntos integrantes de una asociación ilícita que se dedicaba a ingresar mercadería ilegal a la provincia a través del túnel Cristo Redentor. Eugenio Javier Nasi fue liberado en agosto por el Juzgado Federal Número 1, pero la decisión fue revertida por la Cámara Federal de Apelaciones que pidió nuevamente su detención. Al ir a buscarlo a su domicilio no lograron localizarlo y desde el mes de noviembre se lo considera prófugo.

Lo llamativo es que el Ministerio Público apunta a Nasi como una pieza clave de este grupo de contrabandistas. Incluso, al momento de su detención, el 1 de agosto del 2018, encontraron en su vehículo más de 4 millones de pesos. A pesar de ese hecho y de los llamados telefónicos que existieron entre Nasi y otros miembros de la asociación ilícita, en primera instancia se dictó la falta de mérito entendiendo que al acusado sólo le correspondía una imputación por "encubrimiento de contrabando" con pena excarcelable.

Gracias a esa determinación, Javier Nasi salió en libertad en septiembre del año pasado, motivando una acalorada reacción por parte del fiscal que instruye la investigación, Fernando Alcaraz. Para él, la decisión del juez "fue arbitraria" e incluso calificaron como "llamativo" el hecho de que se haya dictado la falta de mérito sin importar que el contrabando estaba confirmado.

"Nasi contactaba también a los choferes para realizar los contrabandos les indicaba donde debían guardar la mercadería en la provincia de Mendoza, la misma era derivada a galpones donde Nasi fue visto, pero ello resultó insuficiente, según el Sr. Juez a quo para sostener su participación en el hecho", cuestionaron desde el Ministerio Público ante la Cámara Federal de Apelaciones.

En base a toda la información presentada por la fiscalía, la Cámara Federal de Apelaciones ordenó nuevamente el procesamiento con prisión preventiva del imputado, dejando sin efecto la falta de mérito determinada en primera instancia. Pero al ir a buscar a Javier Nasi no lograron encontrarlo.

Una causa con detenidos y prófugos



La semana pasada la Cámara Federal de Apelaciones rechazó los pedidos de excarcelación pedidos por varios de los procesados por la mayor causa de contrabando de la historia de la provincia. Paralelamente, intentan dar con el paradero de Javier Nasi y el ciudadano chino Cheng Zheng, ex dueño del restaurante Las Tinajas apuntado como uno de los líderes de la asociación ilícita. También se encuentra prófugo Jorge Carreño, acusado de conseguir camiones y conductores para el transporte de la mercadería.

Zheng y Daniel Gonzalo Martínez Pinto están sindicados como los cabecillas de una asociación ilícita que ingresaba mercadería al país a través del túnel Cristo Redentor y la comercializaba en territorio argentino. Además, los investigadores señalan que contaban con el apoyo de José "Gordo" Rodríguez Nuñez, Park Nam Ho(adquiriente y destinatario de la mercadería), Adrián "Gato" Fourcade (quien realizaba los pagos y coordinaba el cruce ilegal), Eugenio Javier "Loco" Nasi(logística de transporte de mercadería en Chile y Argentina), Jorge Alejandro "Coque" Rojas (coordinador de la carga en Chile) y el director General de Aduanas de Uspallata, Carlos Barón Knoll.

La semana pasada los jueces Gustavo Castiñeira de Dios, Manuel Alberto Pizarro y Alfredo Rafael Porras rechazaron los recursos de apelación presentados por Adrián Fourcade, Daniel Martínez Pinto, José Rodríguez Núñez y el aduanero Carlos Barón Knoll y les negaron la excarcelación. Tampoco aceptaron las apelaciones de Marcelo y Sergio Nicolás Agüero, Sebastián Espejo, Pedro Ecárate Vera.

Uno de los argumentos de la defensa de Martínez Pinto para pedir la excarcelación fue la angustia que le genera a sus hijos el hecho de que su padre no pueda estar con ellos por encontrarse detenido. Para la Cámara Federal, "no le asiste razón al apelante ya que la resolución traída a control de esta alzada ha valorado correctamente las pruebas de autos, entendiendo que no se observa en el presente caso una afectación a los derechos del menor".

Tras hechos complican a los imputados



El 9 de marzo del 2017 se encontraron tres acoplados abandonados en la Ruta 7 con mercadería no declarada por 15 millones de pesos. La defensa de Nasi reconoce que él fue quien ordenó que desenganchen los semirremolques pero sostienen que al dejar allí la carga y volver a Chile no se evadió ningún tipo de control. Los propios choferes de los camiones reconocieron que Nasi fue quien les dio las directivas para eludir el control aduanero. Por si eso fuera poco, hay escuchas telefónicas entre Martínez Pinto y Rodríguez de ese día en el que mencionan a "Javier" y "el chino" comprometiendo a Nasi y Zheng Cheng.

Mientras tanto, en noviembre de ese año se detectó un camión con material de contrabando en Uspallata con mercadería por 7 millones de pesos. Allí lo que sospecha la justicia es que la carga era de Zheng Cheng y Park Nam Ho y quienes se encargaban de la logística del transporte sobornando agentes aduaneros para sortear los controles eran José Rodríguez, Daniel Martínez y Adrián Fourcade. A Nasi lo complica su sociedad con el ciudadano chileno Jorge Carreño, dueño del camión que transportaba la mercadería.

Por último, el 23 de mayo del 2018 se detuvo en el control del arco de Desaguadero un transporte que llevaba mercadería ilegal por otros $7 millones. Según el Ministerio Público, se constató que la mercadería acopiada en el galpón de calle Dorrego 4901 de Coquimbito, Maipú, Mendoza, era traslada a la empresa Andesmar, para ser despachada a Buenos Aires con destinatario a Nam Park Ho.