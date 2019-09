Evaluarán la restitución de la nena filmada fumando marihuana

La nena de 2 años filmada por su madre mientras fumaba marihuana continúa bajo el cuidado del ETI (Equipos Técnicos Interdisciplinarios), su salud está siendo monitoreada en el hospital Carrillo de Las Heras y podría volver con su madre, según Daniela Torres, Directora de Promoción y Protección de Derechos.

En diálogo con el programa Vos Sabrás de MDZ Radio, Torres confirmó que en el nosocomio le realizarán análisis médicos y toxicológicos y va a tener una interconsulta con personal del Programa Provincial de Maltrato Infantil para saber si la pequeña fue sometida a otros maltratos o vulneración de derechos.

"Cuando tengamos el alta médica tomaremos las medidas de protección pertinentes ya sea con algún otro adulto responsable o con el ingreso a alguna institución", explicó Torres con respecto a la situación de la menor.

Consultada sobre la posibilidad de que la nena le sea restituida a la madre, la especialista aseguró: "Por cómo viene la situación, hoy por hoy no es una opción posible, pero nosotros tenemos el deber de trabajar para restituir el derecho, pero si la madre no está en condiciones de cumplir su rol no se hará el reintegro".

Mientras la menor es evaluada en el hospital Carrillo, su madre se encuentra detenida por el caso y su padre, quien difundió las imágenes por Facebook, también está preso, por lo que el destino de la menor será minuciosamente estudiado por el ex OAL.

Torres también explicó como actúa en cada caso el ETI, dio algunos ejemplos de las difíciles situaciones que le toca asistir desde su lugar y recomendó tener presente la línea 102 para realizar este tipo de denuncias.

Escuchá la entrevista a Torres en MDZ Radio.