El Gobierno deberá indemnizar a los padres de una presa que se suicidó en El Borbollón

El Primer Tribunal de Gestión Asociada condenó a la Provincia a indemnizar con $678.500 a los padres de una reclusa que se suicidó en la cárcel de mujeres de El Borbollón en junio de 2014.

De acuerdo a la denuncia por daños y perjuicios presentada por los padres de Carmen Daniela Moeddir, la mujer sufrió constantes maltratos y agresiones por parte del personal y de otras reclusas durante su estadía en el penal de mujeres al que ingresó el 31 de octubre de 2013.

Los padres de la mujer indican que debió ser atendida en varias oportunidades en el Hospital Central por las heridas sufridas y también critican las condiciones de hacinamiento en las que vivía en El Borbollón y que fueron deteriorando su salud física y mental.

Moeddir se suicidó el 13 de junio de 2014, unos días después de que le negaran el beneficio de la prisión domiciliaria.

Si bien la Provincia intentó desligarse de su responsabilidad en la muerte de la interna, la jueza Roxana Alamo entiende que "en su calidad de titular del Establecimiento Penitenciario y por haber consentido el ingreso de la detenida por orden federal al mismo, resulta responsable del deber de seguridad".

Alamo también tuvo en cuenta el testimonio de una reclusa que contó que Moeddir era abusada por una lesbiana con la que compartía celda y la maltrataba, le pegaba y la manoseaba, sin que el personal penitenciario hiciera nada para modificar esta situación a pesar de la denuncia presentada por la mujer.

Moeddir había sido detenida por una causa de tenencia y comercialización de estupefacientes. Por orden del juez federal Walter Bento, la mujer fue alojada en el penal de El Borbollón, donde su salud física y mental se fue deteriorando hasta que finalmente se ahorcó luego de que le negaran el arresto domiciliario.

"Estimo que no se ha probado eximente alguna. La responsabilidad deriva de la omisión de prestar el deber de seguridad que no permite calificar al suicidio de Carmen Daniela Moeddir como un hecho imprevisible e inevitable, como asimismo, adoptar las medidas necesarias para el cese de la violencia ejercida contra su persona, cuya depresión diagnosticada no fue tratada e incluso agravada, por las situaciones vividas en el ámbito carcelario", fundamenta la magistrada en su fallo, y completa: "Cabe responsabilizar a la Provincia por el fallecimiento en su carácter de titular del Establecimientos penitenciario para mujeres de El Borbollón".

Es por todo esto que la jueza Alamo condenó al Gobierno de la Provincia de Mendoza a pagar la suma de $678.500 en carácter de indemnización a los padres de Moeddir y a hacerse cargo de las costas de abogados y peritos que intervinieron en el juicio.

El fallo completo: