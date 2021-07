Caso Guadalupe: la madre demolió una de las pistas mendocinas

La madre de Guadalupe Lucero (5), la nena perdida hace 18 días en San Luis, conversó con la prensa este viernes y descartó de plano la pista que apuntaba a un playero de Las Heras (Mendoza) como posible testigo clave. Jorge Páez dijo días atrás que cerca de las 6 de la tarde llegó un auto con un sujeto de 30 años y una niña muy parecida de Guada, y que la nena le había dicho "soy famosa". Pero la mamá ubicó toda esa versión en el terreno de la mera fantasía.

Durante el encuentro de hoy con periodistas en el hotel Potrero de los Funes, Yamila expresó que su hija tiene marcas inconfundibles: "un diente partido, una mancha en el costado izquierdo y además mucho bello, por lo cual sus cejas se unen", describió. Y enfatizó que la menor jamás habría dicho lo que el playero escuchó.

"Mi hija no habría dicho eso nunca porque su habla no es la mejor", detalló. Y señaló que Guada "no habla perfectamente porque con el tema de la pandemia no se reforzó el jardín de 4 y 5 años, y entonces todavía no vocaliza del todo bien".

Acompañando a Yamila estaba Susana Trimarco, la madre de Marita Verón y líder de la organización María de los Ángeles, quien a partir de ahora estará colaborando con la familia y patrocinándola. La referente admitió que tienen esperanzas de que la nena esté dentro del país porque por cuestiones sanitarias las fronteras han permanecido cerradas.

Los padres de Guada, Eric Lucero y Yamila Cialone, durante una entrevista televisiva.

Otras pistas que se caen

Otra de las pistas que se cayeron es la de Santiago del Estero: una versión apuntaba que una nena muy parecida a Guadalupe había hablado de su hermano y lo había llamado por su nombre, "Benjamín". No obstante, Yamila respondió que si bien es ese el nombre del hermano, Guada no se refiere a él así. "Todos tenemos formas particulares de nombrarnos dentro de casa. No las vamos a decir para que no surjan otras pistas confusas", resumió la mamá.

Por lo demás, la familia tomó la decisión de no dialogar con la prensa, por lo que poco después toda la comitiva se retiró.

Entre tanto, la búsqueda sigue. Cerca de cumplir tres semanas de pesquisa, hay quien se pregunta si la "pista mendocina" no habrá funcionado como un modo de descomprimir la presión que estaba aumentando sobre las autoridades puntanas. Sólo el tiempo lo dirá.