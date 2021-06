Fueron a ver a su hijo muerto y les robaron hasta las cenizas

Las cruces del cementerio de Resistencia acaban de ser testigos de un episodio macabro. Una pareja cuyo bebé falleció y fue cremado se acercó al nicho donde esperaban encontrar a los restos del pequeño y descubrió con horror que donde debía estar la urna del bebé había un espacio vacío.

El vidrio estaba roto. Justo el día en que Mateo -así se llamaba el chico- hubiese cumplido dos años. Ante la sorpresa, el papá grabó un video pidiendo ayuda.

“Hoy es el cumpleaños de Mateo. Y nos robaron la urna. Lo único que nos quedaba: las cenizas de nuestro hijo”, explicó el hombre, mientras a un lado su mujer observaba todo en un lloroso silencio.

"Que nos devuelvan las cenizas"

La urna del chico estaba dentro de un espacio que tenía candado. “No sabemos por qué, no sabemos quién, no sabemos cómo, no sabemos cuándo, pero rompieron el vidrio y se llevaron una urnita", insistió el papá.

"Espero que el que lo hizo lo escuche y de alguna manera nos haga llegar las cenizas de Mateo”, concluyó el hombre. Aquí, el video que se viralizó en las redes.