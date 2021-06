Se le rompió el auto y mientras esperaba la grúa le pasó algo peor

Hay días que directamente hubiésemos preferido no haber salido de la cama. Uno de estos días fue el que sufrió una mujer este jueves en Guaymallén cuando se le rompió el auto en una transitada calle pero no sabía que eso no era lo peor que le iba a pasar.

La mujer de 55 años sufrió el desperfecto mecánico de su auto este jueves alrededor de las 18 en la calle Pedro Vargas casi Las Cañas de Guaymallén.

Iracunda por no poder continuar viaje, la mujer no tuvo más remedio que estacionarse a un costado, llamar a la grúa y esperar que la asistencia llegue lo más rápido posible.

Allí fue cuando sujetos armados aparecieron de la nada, la amenazaron y le sustrajeron la cartera con un teléfono celular y la billetera con 6 mil pesos.

La investigación del caso quedó a cargo de la Comisaría 9na de la Oficina Fiscal N° 9 de Guaymallén.