Horas decisivas en la búsqueda de Guadalupe en San Luis

Este sábado continúan los rastrillajes para encontrar a Guadalupe Belén Lucero, la nena de 5 años que lleva cinco días desaparecida en San Luis.

De acuerdo a las declaraciones realizadas por el ministro de Seguridad puntano, Luciano Anastasi, a un medio de esa provincia, "Guadalupe no está perdida; Guadalupe está retenida en algún lugar”.

“Se trata de resolver los motivos por los que Guada no se encuentra hoy con su familia, las circunstancias de que no se encuentre en el lugar en el que debiera estar y quiénes intervinieron”, indicó el funcionario. No descartan ninguna hipótesis, incluso la pista narco.

Con el apoyo de personal de Mendoza y La Pampa, una recompensa de 2 millones de pesos, la extensión del “Alerta Sofía”, el vaciamiento del Dique Chico en San Luis y allanamientos en distintos puntos de esta capital y zonas aledañas, la Policía de San Luis continúa la búsqueda de Guadalupe, que desapareció en la tarde del lunes en el barrio 544 Viviendas ubicado al sur de la capital provincial, mientras jugaba en la vereda de la casa de una tía, en un festejo de cumpleaños.

La Federación Mendocina de Bomberos envió un equipo con cuatro drones, que sobrevolaron parte de la zona sur, en cercanías del barrio 544 viviendas, filmando y fotografiando el terreno, en tarea conjunta con el director nacional de la Coordinación Única de Operaciones (CUO), Gustavo Nicola, que llegó con un camión de la Brigada de Comunicaciones de la Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba.

El móvil permite monitorear en tiempo real el trabajo en campo de los bomberos voluntarios y la información, que remiten los drones que sobrevuelan el terreno y cuenta con una estación meteorológica y comunicación satelital, para utilizar en zonas donde no hay señal de telefonía o internet.

Al momento de su desaparición, la nena vestía una “campera de abrigo de tela tipo gabardina, de color negra con corderito interno de color rosado, y capucha con pelos de color blanco, pantalón de calza rosado con dibujos estampados, botas tipo borceguíes de color negros, buzo de algodón frisado con la palabra `Love´ en el pecho de varios colores, debajo del buzo llevaba otro de lana de color blanco con pompones de colores, y polera de algodón de color rosado”.

Guadalupe es “de contextura física grande para su edad, de 1,10 metros de altura aproximadamente, cabello negro lacio y largo hasta los hombros, tez morocha, ojos de color marrones oscuros” y “en su mejilla izquierda tiene un lunar, y un diente frontal superior quebrado”.