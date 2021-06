Alerta por nueva estafa destinada a quienes compran al exterior

Desde que comenzó la pandemia las estafas se multiplicaron de manera endiablada. En las últimas semanas, sin ir más lejos, se registraron alrededor de 600 denuncias de personas cuyas cuentas habían sido atacadas por los delincuentes, lo que derivó en que los bancos tomaran algunas medidas para mejorar la seguridad. Parece, no obstante, que a los criminales les sobra creatividad para hallar nuevos caminos.

Es lo que parece sugerir un mensaje que han recibido varios lectores en los últimos días. En el email se les dice que el pedido que hicieron a alguna tienda del exterior está trabada porque existe una diferencia de precio. Y añade, además, que hay que hacer un depósito a una cuenta para que se abone la diferencia, el trámite se destrabe y se pueda entregar el paquete.

Desde luego que es todo mentira. Seguramente quienes no acostumbran hacer compras al exterior no caigan. Pero el riesgo aumenta si alguien realizó alguna operación y está esperando alguna compra, porque en ese caso el monto que se pide no parece especialmente oneroso y la tentación de pagar y recibir rápido el pedido puede ser grande.

Este es, palabras más palabras menos, el email que están recibiendo las víctimas potenciales.

El email que recibieron nuestros lectores.

"Estimado X: le informamos que su envío procedente del exterior se encuentra disponible en nuestro centro de distribución esperando para ser entregado. Encontramos una diferencia en el valor del producto que usted compró al

declarado por el vendedor en el país de origen, según nuestras tasas arancelarias existe una diferencia de $9.040,31 con el valor declarado por el remitente. Esta diferencia debe ser abonada para poder entregar el producto, de lo contrario corre el riesgo de volver al país de origen en 48hs. Para liberar dicho envío debe abonar esta diferencia arancelaria. Se le adjunta los datos para el pago, etc. Una vez acreditada la transferencia su envío se liberara en el acto".

Sí, a lo mejor se podría hacer una colecta para que los estafadores paguen un curso de redacción. Aún así, hay gente que cae. Así que a estar atentos. Los ataques como este están más vigentes que nunca y se recomienda a la población tener máximo cuidado con sus operaciones financieras.