Nueva marcha por la aparición de Abigail Carniel: ¿dónde está?

Los padres de Abigail Carniel, quien lleva 3 semanas desaparecida, hablaron desde la explanada de la fiscalía de Homicidios y pidieron que quienes puedan aportar información se comuniquen de manera inmediata al 911.

Su mamá habló con los medios y dijo: "No tenemos nada de las cámaras de seguridad y tampoco el testimonio del chofer. En el barrio Sargento Cabral se pierde la pista pero está demostrado que sube al colectivo. Hay mucha información que nosotros no tenemos".

"La busqué por todos lados los primeros días y hubo mucha gente en el Barrio San Martín que me dijo haberla visto después de su desaparición. Luego se pierde la pista y no sabemos nada, mi hija no tenía celular, solamente se comunicaba a través de Facebook ", agregó.

"No sabemos si se la llevaron"

También habló el padre de Abigail, quien dijo: "Pedimos que la gente llame para aportar algún dato, no están entrando llamadas, les aseguramos que se va a resguardar la identidad. No sabemos si se la llevaron, no sabemos nada…".

Incógnitas

Abigail fue vista por última vez hace 22 días, más precisamente el 15 de abril en el Barrio Sargento Cabral de Las Heras. La joven de 18 años mide 1,70 metros, tiene pelo negro, ondulado y largo hasta la cintura, tez blanca, robusta y ojos marrones. En su brazo izquierdo tiene un tatuaje con los nombres Hernán y Zaira y en la pierna derecha tiene una cicatriz de diez centímetros.

Fue vista por última vez en una parada de colectivos en el barrio Sargento Cabral de Las Heras, cerca de las 00:30 horas, las cámaras de seguridad la muestran subiendo a un colectivo con una amiga pero luego se pierde el rastro y desde entonces no se sabe nada más sobre la joven.

La justicia ofreció una recompensa de hasta $200 mil para quien aporte información certera sobre el paradero de Abigail pero hasta el momento no tienen ninguna pista certera. En las últimas horas se realizaron rastreos con canes pertenecientes a la Policía y de la Escuela de Adiestramiento Canino de Mendoza (Escam), estos últimos entrenados para hallar manchas hemáticas y restos óseos y se notificó a los padres que se dará paso a la investigación de un posible homicidio.

La Policía Federal también formará parte de la investigación ya que se realizó la denuncia por un posible caso de trata y la joven podría encontrarse fuera de la provincia.

Familiares y amigos de Abigail la buscan con desesperación desde hace 22 días. Es por eso que este viernes convocan a una nueva marcha en el Kilómetro 0 de La Ciudad de Mendoza, a las 17 hs.