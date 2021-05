Golpeó y asfixió a su ex hasta matarla porque no quiso volver con él: adujo "emoción violenta"

Una fiscal de juicio pidió hoy que se condene a la pena de reclusión perpetua a un joven acusado del femicidio de su exnovia, Emilce Ayala, la adolescente de 15 años asesinada en agosto de 2019 en la casa de la abuela del imputado, en la localidad bonaerense de Isidro Casanova, informaron fuentes judiciales.

El pedido de la fiscal Celia Cejas, con el que coincidió el particular damnificado, recayó sobre Luis Tobías Zuchelli (21), quien esta mañana comenzó a ser juzgado por el Tribunal Oral Criminal (TOC) 1 de La Matanza, que pasó a un cuarto intermedio hasta el viernes próximo a las 14, cuando dará a conocer su veredicto.



Uno de los primeros testigos en declarar fue la madre de la víctima, Julia Soledad Morel, quien señaló al acusado y dijo: "Ese es el femicida de mi hija".



Consultada sobre cómo era la relación de su hija con el joven, la mujer aseguró que él era "muy malo con ella" y aclaró que Emilce no le contaba a ella lo que sucedía, aunque sí a sus amigas, de quienes supo sobre la violencia que existía en ese vínculo.





"Emi nunca dijo que era violento en la casa. Pero con las amigas era distinto y les contaba todo. Sabían de la violencia verbal y de los zamarreos. Era muy malo con ella. Hay una chica amiga que sabe mucho del pibe", expresó ante el tribunal. No obstante, dijo estar al tanto de que Zuchelli "vivió acosándola hasta el día previo al femicidio".



Tras las testimoniales, el tribunal dispuso que se lleven a cabo los alegatos, ocasión en la que la fiscal Cejas pidió reclusión perpetua para el acusado por el delito de "homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género".



A su turno, la abogada de la madre de Emilce, Rosa Merlo, también pidió la misma pena por iguales delitos, y sumó el agravante del "ensañamiento y alevosía".



Por su parte, el defensor oficial pidió la absolución de Zuchelli y planteó que se trató de un caso de "emoción violenta" en el que el acusado, si bien no es inimputable, no pudo comprender la criminalidad de sus actos; y por ende, requirió la libertad del joven.





El hecho ventilado en el debate ocurrió el 29 de agosto de 2019, cuando Emilce fue golpeada y asfixiada en la habitación del fondo de la casa de la abuela del acusado, situada en Isidro Casanova, partido de La Matanza. De acuerdo con la acusación, el imputado "tenía bien en claro que si ella -por Emilce- no quería retomar la relación, la iba a matar".



Tras el femicidio, el joven llamó por teléfono a su abuela y le dijo "me mandé una macana con Emilce", por lo que la mujer llamó a la policía.