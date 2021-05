Video: noche infernal con tiros y robos en un barrio de Las Heras

"Otra vez a los tiros. Estoy encerrado y armado en mi casa", decía el mensaje que envió anoche un vecino de Las Heras a este periodista. Y era porque el barrio Santa Teresita y sus inmediaciones volvieron a pasar una noche agitada. Si el 17 de mayo había ocurrido algo similar, ahora la lógica se repitió, con grupos destrozando comercios y una presencia policial que evidentemente no alcanza para resolver las tensiones.

Todavía no está claro cuál fue el detonante. Pero pasadas las 22 del domingo se multiplicaban los testimonios sobre corridas, frenadas de patrullas, robos y peleas.

El hombre -que pidió reserva y vive cerca de Independencia y Democracia- se explayó: "el sábado ya hubo lío, porque se había cortado la luz y se llevaron cosas de mi local. Y hoy pasó lo mismo. Una batalla campal. Cuando se fueron los móviles de la Policía nosotros quedamos regalados para las bandas que atacaron comercios".

La información indica que el local más afectado fue la fábrica de pastas "Bambina", a la que le destrozaron todos los vidrios y "le sacaron todo". Al lado hay una peluquería donde los intrusos siguieron haciendo de las suyas.

A palazos

"Cuando empecé a escuchar lo que estaba pasando, salí con mi hijo porque no quería que me robaran a mí también el fruto de años de trabajo -reveló el vecino-. Y fuimos con palos, pero ellos eran como veinte y nos llovían las piedras. Una me dio en la cabeza, mirá cómo quedé. Esto parece una guerra, hermano".

El comerciante recibió un piedrazo en la cabeza.

Según contó el herido, la Policía le recomendó que haga la denuncia y le anticipó que iban a revisarse las cámaras de la zona. Es evidente, sin embargo, que existe un problema no resuelto que se está volviendo más y más grave. La crisis económica se combina con el avance de la delincuencia: combinados, los dos factores se vuelven explosivos. Y de persistir, nadie sabe cómo pueden terminar estas riñas.

"En pocas semanas son unos cinco o seis negocios los que han roto. A los micros del grupo 6 y a los autos particulares les largaban piedras. Y los policías nos decían que están atados de manos. Se han formado grupos de forma tal que a medida que se meten en el barrio les van lloviendo las piedras. Ojalá que las autoridades hagan algo, porque los comerciantes estamos desesperados", sintetizó.

Y cuando parecía que la noche se había calmado, a la 1 volvieron a llegar reportes informando acerca de balaceras y cristales rotos. Otra madrugada para el desvelo en esa zona del Gran Mendoza.