Caso Chocobar: la elocuente cita del Martín Fierro que usó su abogado

El policía Luis Chocobar recibió esta tarde una condena de dos años de prisión en suspenso y cinco años de habilitación. El caso, que despertó todo tipo de comentarios en la Argentina, hizo que muchos periodistas hicieran guardia en la puerta de Tribunales. Y al salir, tanto el sentenciado como su abogado defensor, Fernando Soto, dialogaron con la prensa.

Pero hubo un detalle que llamó la atención de muchos, y fue el recurso poético al que recurrió el letrado para describir su opinión. Cuando un periodista preguntó si consideraba justo el fallo, Soto retrucó:

"La Ley es una telaraña que atrapa a los bichos chicos, como dice Martín Fierro".

La cita hizo que más de uno fuera a la fuente. Y ahí está, en La Vuelta (1879), donde un José Hernández bastante desanimado pone en boca del gaucho más célebre las siguientes palabras:

"La ley es tela de araña, y en mi ignorancia lo explico,

no la tema el hombre rico, no la tema el que mande,

pues la rompe el bicho grande y sólo enrieda a los chicos.

Es la ley como la lluvia, nunca puede ser pareja,

el que la aguanta se queja, más el asunto es sencillo,

la ley es como el cuchillo, no ofiende a quien lo maneja.

Le suelen llamar espada y el nombre le sienta bien,

los que la manejan ven en dónde han de dar el tajo,

le cae a quién se halle abajo, y corta sin ver a quién.

Hay muchos que son doctores, y de su ciencia no dudo,

mas yo que soy hombre rudo, y aunque de esto poco entiendo

diariamente estoy viendo que aplican la del embudo"