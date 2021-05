Se vistieron de policías, envenenaron 4 perros y les robaron $2 millones a dos familias

Al menos seis delincuentes vestidos de policías ingresaron a dos casas de una zona de quintas de la localidad platense de Abasto, donde golpearon y amenazaron a dos familias, y luego huyeron con dos vehículos y casi 2 millones de pesos en efectivo, informaron hoy fuentes policiales y judiciales.



El hecho, que se conoció hoy, ocurrió alrededor de las 2.30 de ayer, cuando al menos seis hombres que ingresaron primero a una casa, ubicada en una zona de quintas en la calle 526 entre Ruta 36 y 193, de la mencionada localidad del partido de La Plata.



Fuentes judiciales y policiales indicaron que los delincuentes vestían ropas negras, estaban armados, con capuchas, y entraron diciendo ser policías. Según expresó luego una de las víctimas a la policía, los asaltantes previamente envenenaron a los cuatro perros que había en la vivienda.



Una vez adentro, los hombres ataron a toda la familia, de nacionalidad boliviana, y amenazaron con cortarle una mano al hijo del matrimonio, de 3 años.

"Les dije que estaba embarazada y me siguieron pegando", expresó la víctima



“Escuché ruidos y no alcancé a levantarme cuando me agarraron y me ataron con alambre. A mi hijo de 3 años lo amenazaron con cortarle la mano. Nos pedían la plata y nos decían que si no se la dábamos se iban a llevar a mis hijos”, dijo Imar Cazón Chabez (32), en diálogo con el canal C5N.



El hombre, que trabaja como quintero, denunció que fue golpeado en la cabeza, lo que le provocó un corte en el cuero cabelludo producto de un culatazo.



De la primera vivienda se robaron un vehículo Ford Fiesta, electrodomésticos y dinero en efectivo, indicaron las fuentes. Luego, los asaltantes ingresaron a la casa lindera, donde también redujeron a los habitantes y los golpearon.



Rocío Bengochea (22), una de las víctimas, dijo que su esposo sintió ruidos fuera de su casa y cuando fue a ver qué sucedía fue sorprendido por los delincuentes, que lo redujeron y golpearon.





“Me dieron con la culata del arma en la cabeza. Me pegaron patadas por todo el cuerpo. Cuando les dije que estaba embarazada, uno de ellos les dijo que pararan de pegarme”, señaló la mujer.



La víctima sostuvo que los delincuentes les robaron “los ahorros" de su suegra y "la recaudación del trabajo”, que según un vocero judicial era una suma cercana a los 2 millones de pesos. En tanto, antes de retirarse de lugar se robaron una camioneta Chevrolet S10 color gris, que la familia utilizaba para trabajar.