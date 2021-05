Leonardo Hisa: "Nunca se me cruzó por la cabeza matar a Norma"

Este martes continuó el juicio por jurados por el crimen de la empresaria Norma Carleti, ocurrido el 5 de marzo en 2018 en su vivienda de Tunuyán, y Leonardo Hisa pidió declarar y dar su versión sobre lo ocurrido luego de que Juan Carlos Guerrero hiciera lo mismo esta mañana.

En el juicio están siendo juzgados el ex marido de la víctima, Leonardo Hisa -sindicado como el autor intelectual del crimen-; Juan Carlos Guerrero, quien habría encomendado el ataque a sus hijos Kevin y Alexis; y los propios Kevin y Alexis Guerrero, apuntados como los autores materiales del crimen.

"No tuve nada que ver. Fue un hecho muy triste. Nunca se me cruzó por la cabeza hacer algo así. Esa noche fue espantosa. Estaba en mi casa y recibí una llamada avisándome que Norma había sufrido un robo y que no estaba bien", comenzó su relato Hisa.

"Lucio vino de la Mendoza Capital junto a su hermano Gastón. Lo abracé y lloramos juntos. El fiscal Frick salió de la casa y dijo que no era un robo y que era un crimen pasional. Un amigo se acerca y me dice que me estaban sindicando a mí como el autor", agregó Hisa.

"Roxana Carleti comienza a agredirme y a hostigarme diciendo que era el autor. Ahí les aviso que iba a limpiar el mausoleo por si la querían llevar ahí. Ese mausoleo lo diseñó Norma", continuó su relato Hisa.

"Lo fui a buscar a Juan Carlos para limpiar el mausoleo. Fuimos al cementerio. Juan Carlos limpió el mausoleo. Me pidieron que no fuera al entierro, que me hubiera gustado ir. Más allá de las diferencias, Norma fue mi compañera por 30 años y no pude despedirme", completó entre lágrimas Hisa.

"Vivíamos en casas separadas, pero hacíamos vida de casados. Nos separamos en febrero y en marzo ya habíamos firmado un acuerdo sobre cómo dividir las cosas. Era una buena relación. Hubo un punto que a Norma no la convenció porque ella tenía tres hijos y yo dos", recordó Hisa.

"La primera hipótesis fue que la había mandado a matar para quedarme con sus bienes. Hicieron una pericia contable y fue impecable. No había vendido nada. Como esa hipótesis se cayó se pusieron a inventar otras. Nunca se investigó el robo. No hay una sola hoja en el expediente que hable de robo. Y en la casa de Norma siempre había grandes cantidades de dinero", cerró Hisa.

"Norma me mandó un mail con la última propuesta en la que respetaba mi intención de quedarme con las fincas, que habían sido de mis abuelos y se las quería dejar a mis hijos. Le mandé un mensaje diciéndole que aceptaba todo", completó Hisa, quien luego se quebró y no pudo seguir declarando.

La declaración de Leonardo Hisa: