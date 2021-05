Le pidió "un último beso" y cuando la tuvo cerca le rebanó el cuello

El ex policía Ramón Oscar Luna es tan celoso, que decidió asesinar a su ex pareja y luego suicidarse. Por eso urdió un plan y esperó que la mujer lo fuera a visitar a la cárcel. Al escuchar gritos, los penitenciarios intervinieron y fueron heridos por el violento. "Yo no perdono", jura el sujeto.