Justicia Federal: la defensa de Ortego dice que el acusado no pertenece a una banda

Luego de que este diario revelara hoy que uno de los imputados en la causa por presuntas coimas en la Justicia Federal confesó el pago de 722.000 dólares a cambio de su libertad, quien defiende al abogado más complicado de los tres que están bajo la lupa visitó MDZ Radio y no se guardó nada. En diálogo con Jorge Caloiro y Marcos González Landa, del programa Con qué derecho, el penalista Carlos Moyano explicó su postura ante la imputación de su representado, Luciano Ortego.

Ortego está detenido en una comisaría provincial. Se lo señala entre quienes habrían participado de la organización que -según la fiscalía- lideraba el juez Walter Bento, cuya mano derecha habría sido, a su vez, el fallecido ex corredor de aduana Diego Aliaga.

Sobre ese tablero, a Ortego se lo acusa por formar parte de la asociación ilícita y por cohecho activo agravado (coimas) en seis ocasiones. Para Moyano, se trata de un acusación fuera de lugar: "en mi opinión, y basándome en la jurisprudencia, considero que se trata de una imputación errónea, porque para hablar de asociación ilícita tenemos que pensar en la mafia de Chicago, con pluralidad de delitos y una actividad sostenida. Acá hablamos de sólo seis hechos y de tiempos recientes".

Ante ese comentario, los periodistas y abogados del programa recordaron que la acusación aclara explícitamente que se trata del primer escalón de la pesquisa, y que podrían añadirse más elementos en el futuro.

The Bento connection

Otro de los ejes que resaltó Moyano es que para él no está demostrada la asociación entre Ortego y el juez Bento. "Con Aliaga sí hablaba, hay escuchas incluso -admitió el entrevistado-. Lo que yo aún no he visto en el expediente es que mi defendido se haya relacionado con el magistrado".

"De la asociación ilícita es inocente. Del cohecho, veremos" (Moyano, abogado de Luciano Ortego)

En tal sentido, queda claro que Ortego niega haber tenido cualquier conexión con Bento. "Tampoco he podido verificar que se le haya entregado dinero al juez. Por tanto sostengo que de la asociación ilícita mi defendido es inocente. Del cohecho activo veremos", matizó Moyano.

"No soy ingenuo -consideró el letrado-: están las escuchas y son claras. Pero no estoy de acuerdo con la figura de la asociación ilícita y no corresponde que Ortego esté preso". El juez federal Walter Bento.

Nadie quiere entregar el teléfono

Uno de los cimientos de la causa fue el teléfono de un detenido, Walter Bardinella Donoso, que almacenaba negociaciones y charlas entre los acusados. Otros dos celulares que podrían haber aclarado los tantos están -por ahora- perdidos: por un lado, el del difunto Diego Aliaga -cuyo contenido pudo recuperarse parcialmente-; por otro, el del juez Bento, que hasta ahora no ha sido entregado. ¿Y el de Ortego?

Caloiro y Landa quisieron saber sobre ese punto:

—¿Por qué Ortego no ha puesto su teléfono a disposición de la Justicia, si está limpio?

—Yo no dije que estuviera limpio— respondió Moyano— Lo aportaremos más adelante si es necesario. Una postal de lo que se vivió en Tribunales Federales la semana pasada.

"Nunca estuvo prófugo"

En este momento, no todos los 15 imputados de la causa tienen abogado, y hay 2 que han solicitado la defensa oficial.

"Cada uno está con su propia estrategia de defensa -apuntó Moyano-. Si fueran parte de la misma asociación ilícita, irían con una estrategia común, ¿no?".

Para el letrado, Ortego debería estar libre. "Las penas que arriesga son excarcelables -insistió-. Además, es falso que estuvo prófugo. De hecho, él se presentó ante la Justicia en noviembre del año pasado. Y el miércoles, cuando allanaron la casa de sus padres y su estudio jurídico, él me dijo que volviéramos a presentarnos ante las autoridades. Su intención nunca fue huir".

Luciano Edgardo Ortego ya pidió su excarcelación, o al menos su paso a prisión domiciliaria. Aunque tiene 45 años, asegura que padece trombosis y epoc, lo que lo pondría dentro de los grupos de riesgo ante la pandemia de covid-19.