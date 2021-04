Maipú: un hombre en terapia intensiva tras feroz paliza de un camionero

Julio López (61) dice que por suerte su hijo salió del quirófano y respondió a su voz mirándolo a los ojos. "O sea que me reconoce", comenta aliviado. Esa es la situación en que quedó el muchacho tras una discusión que se produjo durante la noche del domingo y que casi termina con una muerte.

Eran las 22. Según cuenta Julio, Cristian Matías López (28) iba junto a su novia Ayelén Lepes (24) por la calle Poujades, de Gutiérrez (Maipú), cuando al llegar a la cuadra que está entre Amaya y Remedios de Escalada el auto en el que se trasladaban rozó la mica de un camión Iveco de la empresa Logitrans S.A que estaba estacionado.

La pareja se detuvo para solucionar el problema. Cerca había un hombre: "mide unos dos metros, y la espalda es dos veces la mía", aporta Julio. Ayelén pretendió tomar los datos para que el seguro se hiciera cargo de los costos, pero el sujeto quería que le pagaran la mica en efectivo, ahí mismo.

Julio describe la escena: "en un momento, este tipo empieza a insultar a Ayelén por su condición de mujer al volante, hasta que ella reacciona y le da una cachetada; a lo que el grandote respondió pegándole una trompada. Los lentes de la chica quedaron destrozados".

Cristian, poco después del ataque.

Sin control

Ante esa situación, Cristian reaccionó y se enfrentó al agresor; quien a su vez estaba junto a cuatro amigos. El joven recibió tal andanada de golpes que quedó convulsionando en el piso.

"No conforme con eso, este hombre volvió a levantar a mi hijo y lo tiró sobre el asfalto, tipo el increíble Hulk. Ahí es donde él se lastima el cráneo", relata el padre. A un costado, entre el camión, el auto y los adultos violentos, estaba la pequeña hija de Ayelén, que observaba sin poder reaccionar.

"Había como 30 personas: nadie me ayudó"

Julio, el padre, retoma: "Cuando yo llegué al lugar -mi hijo alcanzó a llamarme por teléfono- había como 30 personas reunidas en la vereda. Nadie me ayudó, y los cinco tipos vinieron a pegarme a mí también. Es más, pasó por ahí un señor discapacitado y también le pegaron. Parecían poseídos. Yo no sé que les pasaba a estos señores. Sinceramente no entiendo. Tuve que darme la vuelta a la manzana para comunicarme con el 911".

El joven en el hospital.

Al llegar los patrulleros, el atacante se resistió, aunque según relata el entrevistado la última información es que estaría detenido porque tiene antecedentes penales.

Julio destaca que a partir del hecho se abrió el expediente 40384/21. "Nosotros denunciamos que acá hubo violencia de género contra la chica y a continuación un intento de homicidio", aporta.

Entre tanto, Cristian fue llevado al Hospital Central para intervenirlo de urgencia, ya que le habían fracturado el cráneo y sufría una hemorragia dentro de la cabeza. "Ya lo operaron y le sacaron un pedazo de hueso -insiste Julio; y deja escapar un entusiasmo tenue-: por suerte, cuando lo miro me reconoce...".