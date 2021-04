"Aceleró para aplastarlo": habla la hermana del trabajador herido por su patrón con un tractor

La familia jura que se asentó en Maipú hace varios años porque el contrato establecía que ellos labraban la tierra a cambio de habitar una casa que hay en la chacra y cobrar una parte de los ingresos por los cultivos. Rocío Vega (18) dice que sin embargo se fue acumulando una deuda de dos millones de pesos a favor de los trabajadores y que eso empezó a caldear los ánimos. Pero nadie pensó que el asunto iba a llegar a tanto.

Rocío es hermana de Alex (20), quien según se ve en un video fue aplastado por un tractor que habría sido conducido por uno de los propietarios del lugar, que pertenece a los Sánchez.

"El sábado nos enviaron un mensaje diciendo que venía un vehículo para que le cargáramos zapallo -recapitula ella-. El camión no llegaba y estaba lloviendo, así que creímos que ya no iba a venir".

A eso de la una de la tarde las gotas no aflojaban. Y el camión llegó.

"Andá a grabar cómo trabajan bajo la lluvia"

Rocío enlaza: "Mi hermano Alex salió de la casa y se fue hacia el cuadro donde hemos plantado zapallo, para empezar a cargar. Como seguía la lluvia, mi mamá me dijo 'andá con el celular y filmá cómo trabajan bajo la lluvia. Yo fui".

Aquí está lo que pudo registrar antes de que todo se complicara:

Sube la tensión

Rocío relata que cuando llegó al cuadro donde están los zapallos, M. -el hijo del patrón- le dijo que "no tenía por qué andar grabando". "Es más: se me acercó y me quería arrebatar el celular, por eso mi hermano se le puso enfrente".

La chica asegura que, tras el encontronazo, M. llamó a su padre, Don Sánchez, para decirle que sacara todas las cosas de la familia campesina fuera de la casa, a la calle. "Afuera teníamos un carretón y una niveleta -instrumentos agrarios-; y ya nos los habían movido".

La familia sospecha que si se van no les van a pagar lo que les deben

Su hipótesis es que como no les quieren pagar, pretenden expulsar a Urbano Lamas Rodríguez, su esposa -nacidos en Bolivia- y sus cuatro hijos argentinos, entre ellos Rocío y Alex. Ellos sospechan, por su parte, que si se van "no les van a pagar lo que les deben". La ubicación donde, según Rocío, se produjeron los hechos.

El ataque

La movida se puso espesa. Hubo forcejeos, llegaron más personas. Rocío dice que incluso en un momento M. le arrancó el celular a su padre -el de Rocío-, para que no se siguieran grabando escenas.

—Incluso mi madre recibió un golpe en la cabeza y perdió el conocimiento un rato— destaca.

Y sigue: "Llegada cierta situación, mi mamá había logrado cerrar el portón para que ellos no entraran a nuestra casa. Don Sánchez llegó con el tractor, intentando ingresar; y Alex, mi hermano, se puso enfrente para que no pasaran. Pero este hombre aceleró y pasó lo que se ve en el video", cierra la muchacha.

Aquí está la secuencia:

Alex quedó dolorido aunque pudo salvar la vida. Con el correr de los días se supo que ya hay una investigación en marcha y que el Consulado de Bolivia ha tomado cartas en el asunto, al igual que funcionarios del Ministerio de Justicia de la Nación, ya que hay algunas dudas sobre la atención que se le dio al pedido de auxilio de la familia agredida. La chacra donde ocurrieron los hechos pertenecería a la empresa Germinando S.A.

