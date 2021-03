"Tengo ganas de fiambrear": los mensajes de una banda que salió a matar policías

La banda que en 2018 quiso liberar a un preso de la comisaría de San Justo (provincia de Buenos Aires) y desde mañana será juzgada dejó en claro en los distintos mensajes de WhatsApp que se recuperaron de sus celulares que estaban dispuestos a todo, incluso a "fiambrear", es decir, matar policías si era necesario.



Los siguientes son algunos de los textos y audios extraídos de los teléfonos de los imputados, según constan en el expediente al que accedió Télam.



-Antes del hecho:



(Audio NN) "No pasa nada. Yo también estoy sin dormir, y me tomé un par de bártulos. Así se me escapan los tiros y mato a un par hoy".



(Audio de Tomás Sosa) "Yo no tomé bártulo, tomé un par de pastillas para que se me deshinche esto. (Tenía una mano lesionada). Un par de Diclofenac, para que se me deshinche, para estar cheto. Porque le tengo que dar uso a la mano, vos sabés... Que yo también tengo ganas de 'fiambrear' hoy".

"Si los tenemos que matar a todos, los mato a todos, es así"

(Audio de Zahira Bustamante): "Ahí se estaba cambiando el pibe y venían para acá a dejar los chalecos y te iban a buscar a vos".



(Audio de Sebastián Rodríguez): "Necesitamos otro más, perro, sí o sí necesitamos ser cuatro para entrar, ¿eh? Porque si no, se nos va a complicar. Igual yo encaro viste, vos encaras y el otro pibe también. Porque vos sabés, si hay que ajustar, hay que ajustar. Si los tenemos que matar a todos, los mato a todos, es así".



(Audio de Tomás Sosa): "Somos cuatro los que vamos a entrar, cinco vamos a entrar y va a quedar Gonzalo afuera el maricón".



(Audio de Tomás Sosa): "Que traigan todo, los chalecos, las gorras, todo, todo lo que dejé ahí está todo, que lo traiga al Tomás, el Tomás va a venir, yo sé que va a venir. Es perro fiel".



-Mensajes recibidos al celular del preso Leandro Aranda el día del hecho, provenientes de su esposa Zahira Bustamante:



5:13 "Chau te amo".



5:41: "Le hicieron un cerrojo acá atrás boludo. Me tuve que ir a la mierda con Milo".



7:51: "Te juro que no caigo que no estés acá conmigo. No sabés cómo pensaba todo lo que íbamos hacer cuando estuvieras conmigo. Tengo una re tristeza mal".



7.53: "Te vamos a ir a rescatar en el traslado. Cuando aparezca el Seba. Yo hablé con él. Yo también voy a ir para rescatarte".



7:54: "Entraron y no llegaron ni al mostrador, tenían toda la tofa (sic), la gorra a los costados. Como si los fonos hubiesen estado pinchados. Eso fue que sopló uno la bolsa ahí adentro. Los corrieron por todos lados".



-Después del hecho:



(Audio de Zahira Bustamante): "A Leandro le abrieron el celular boludo. Se puso en línea, nunca me contestó, encima yo le puse algo sobre lo de anoche y no sé. Me parece re extraño, ¿se lo habrá sacado la gorra?".



(Audio de Zahira Bustamante): "Se llegan a enterar de que fue él y sabés que se va a armar un re bondi mal".



(Audio de Zahira Bustamante): "Ahora me parece que voy a buscar el Vento. Yo le había mandado que lo iba a ir a rescatar en el traslado".



(Audio de Tomás Sosa) "Escuchame una cosa, tu camioneta tiene una bronca. Vamos a hacer la denuncia ya porque la vamos a prender fuego. Hacé la denuncia, ¿la podés pasar por seguro vos?".



(Audio de Tomás Sosa) "Te aviso, te iba a decir, tiro el celular yo ya. Porque salió todo y cuando vean las otras cosas, se va a re pinchar".

A modo de bonus track, compartimos un video que trascendió hoy sobre el ataque de otra patota a una comisaría de Aldo Bonzi, en el conurbano bonaerense: