Video: un hombre atacó a martillazos el auto de su expareja

Un hombre de 36 años fue detenido en la ciudad cordobesa de Oncativo tras atacar a martillazos el auto de su expareja. La mujer, madre de su hijo, lo denunció por violencia de género y difundió el video en redes sociales.

El violento ataque se registró el martes luego de que el acusado mantuvo una fuerte pelea con su expareja por una supuesta infidelidad y por las visitas del hijo que tienen en común.

El violento, identificado como José Viale, sacó un martillo de su auto y comenzó a golpear las luces y la puerta del auto de su expareja. La víctima filmó lo ocurrido y el video se viralizó en redes sociales.

Córdoba: le rompió el auto a su ex mujer con un martillo. #NosotrosALaMañana pic.twitter.com/v4a71MnoYQ — Nosotros a la mañana (@NosotrosElTrece) February 25, 2021

Mientras lo filma, la mujer le reclama que la haya agredido físicamente. "Me hiciste re cagar, mirá cómo me dejaste. Me cagaste a palos recién. ¿Qué es lo que tenés en la cabeza?", le reprocha.

"¡Filmá, filmá si eso es lo que vos querés!", le contesta Viale desde su auto. Además del video, circularon algunos audios, presuntamente del agresor, en el que amenaza con matar a la mujer y a otra persona. "Te merecés la muerte. En este momento no me importa más nada. Te voy a cagar matando a vos y al otro gil", la amenaza.

Según informó la Policía cordobesa, el hombre está sospechado de los delitos de amenazas calificadas, desobediencia a la autoridad y violación de domicilio. La fiscalía de Río Segundo, a cargo de la investigación, ordenó su detención y traslado a la penitenciaria N°9, en Córdoba Capital.